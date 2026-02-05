 Перейти к основному контенту
0

В Оренбуржье наградят воспитательницу, обезвредившую напавшего на детсад

Лия Галеева
Лия Галеева (Фото: Лия Галеева / VK)

Воспитательницу детского сада Лию Галееву, которая защитила детей от вооруженного нападения в городе Бугуруслан Оренбургской области, представят к награде. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Солнцев.

«Позвонил Лие Наилевне Галеевой. Сегодня воспитатель героически встала на защиту детей. <...> Считаю, что такие поступки не должны остаться незамеченными. Представим к награде воспитателя. Самоотверженность и решимость женщины вызывают восхищение», — написал Солнцев в телеграм-канале.

Губернатор отметил, что во время нападения воспитательница получила порезы, ей оказали медицинскую помощь.

Воспитатель пострадала при нападении мужчины на детский сад в Бугуруслане
Общество
Фото:Олег Яковлев / РБК

Нападение произошло 5 февраля в детском саду на улице Фрунзе. Вооруженный ножом мужчина проник на территорию учреждения и поднялся на второй этаж. Там его до приезда экстренных служб сдерживала воспитательница.

По данным следствия, нападавший был пьян, его задержали. Следственный комитет возбудил уголовные дела о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса) и халатности (ч. 1 ст. 293 УК).

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Анастасия Луценко
Оренбургская область Бугуруслан детский сад нападение
