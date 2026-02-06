Частные дома повреждены при падении обломков ракет в Орловской области
За ночь над Орловской областью сбили две ракеты, при падении обломков повреждения получили несколько частных домов. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков в телеграм-канале.
«Ночью на территории Орловской области были уничтожены две вражеские ракеты. В результате падения обломков повреждено остекление нескольких частных домовладений, пострадавших нет», — написал губернатор.
На места происшествий выехали сотрудники МЧС и правоохранительных органов, добавил он. По словам Клычкова, незначительный ущерб также нанесен газопроводу низкого давления. Коммунальные службы уже восстановили газоснабжение.
Ракетную опасность в Орловской области объявили в 4:45 мск. Она продлилась 12 минут.
Ночью 6 февраля ракетному обстрелу также подверглась Белгородская область. В результате атаки повреждения получила энергетическая инфраструктура Белгорода и пяти округов региона. Никто не пострадал.
