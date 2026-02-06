Аэропорт Калуги приостановил полеты
Аэропорт Калуги (Грабцево) приостановил прием и выпуск воздушных судов, сообщает пресс-служба Росавиации.
Там отметили, что меры были приняты для обеспечения безопасности полетов.
Позднее Росавиация объявила об отмене мер — Грабцево возобновил работу в 05:21 мск.
Ограничения на полеты в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников.
В последний раз калужская авиагавань перестала принимать и отправлять рейсы утром 3 февраля. Ограничения действовали менее часа — с 10:50 по 11:42 мск.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Лавров заявил, что Россия «не навязывается в помощники» по Ирану
Как Россия и США могут развернуть свои силы после ДСНВ. Инфографика
Прибыль хакеров от одной атаки в 2025 году выросла на треть — до $193 тыс.
Посол Израиля сообщил о скором запуске прямых рейсов в Эйлат
Ведущий юрист Goldman Sachs обсуждала с Эпштейном «обмен на русских»
Экс-замгоссекретаря предупредила о риске для США из-за истечения ДСНВ