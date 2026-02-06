 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Аэропорт Калуги приостановил полеты

Сюжет
Военная операция на Украине

Аэропорт Калуги (Грабцево) приостановил прием и выпуск воздушных судов, сообщает пресс-служба Росавиации.

Там отметили, что меры были приняты для обеспечения безопасности полетов.

Позднее Росавиация объявила об отмене мер — Грабцево возобновил работу в 05:21 мск.

Росавиация заявила о готовности к запуску всех закрытых аэропортов России
Политика
Фото:Роман Пименов / ТАСС

Ограничения на полеты в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников.

В последний раз калужская авиагавань перестала принимать и отправлять рейсы утром 3 февраля. Ограничения действовали менее часа — с 10:50 по 11:42 мск.

Авторы
Теги
Полина Дуганова
Запрет полетов Росавиация Калуга аэропорты
Лента новостей
Курс евро на 6 февраля
EUR ЦБ: 90,29 (-0,83) Инвестиции, 05 фев, 17:26 Курс доллара на 6 февраля
USD ЦБ: 76,55 (-0,36) Инвестиции, 05 фев, 17:26
Три африканские страны примут обратно своих мигрантов после угроз Лондона Политика, 05:20
Аэропорт Калуги приостановил полеты Политика, 05:01
Reuters узнал о поиске Мексикой путей поставок топлива Кубе в обход США Политика, 05:01
В Петербурге создадут единую базу захоронений времен блокады Ленинграда Общество, 04:45
Дипломат рассказал о диалоге с Турцией по проблемам с российскими картами Политика, 04:06
ТАСС узнал о пожеланиях Украины по Одессе в переговорах Политика, 03:47
Российская делегация показала бразильцам мессенджер Max Технологии и медиа, 03:45
Гладков сообщил о серьезных повреждениях после обстрела Белгорода Политика, 03:26
Ракета «Союз 2.1б» вывела на орбиту аппараты в интересах Минобороны Политика, 03:23
ФБР заметило «оранжевую фигуру» близ камеры Эпштейна в день его смерти Общество, 03:02
В США пожилая женщина врезалась в магазин и задавила троих человек Общество, 02:51
Мэра Текилы арестовали за вымогательство у алкогольных компаний Общество, 02:39
Трамп предложил «закон о спасении США» против фальсификаций на выборах Политика, 02:18
В Запорожской области без света остались 12 тыс. абонентов Политика, 02:00