Аэропорт Калуги приостановил полеты

Аэропорт Калуги (Грабцево) приостановил прием и выпуск воздушных судов, сообщает пресс-служба Росавиации.

Там отметили, что меры были приняты для обеспечения безопасности полетов.

Позднее Росавиация объявила об отмене мер — Грабцево возобновил работу в 05:21 мск.

Ограничения на полеты в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников.

В последний раз калужская авиагавань перестала принимать и отправлять рейсы утром 3 февраля. Ограничения действовали менее часа — с 10:50 по 11:42 мск.