Трамп заявил, что предотвратил ядерную войну между Россией и Украиной
Президент США Дональд Трамп заявил, что предотвратил три ядерные войны, в том числе между Россией и Украиной. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Truth Social.
«Я предотвратил начало Ядерных Войн по всему Миру между Пакистаном и Индией, Ираном и Израилем, а также Россией и Украиной», — отметил Трамп.
У Украины нет ядерного оружия. В первой половине 1990-х годов Киев подписал ряд документов по разоружению и присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). В связи с присоединением Украины к ДНЯО был подписан Будапештский меморандум, согласно которому все ядерное оружие, находившееся на территории Украины, было передано России либо уничтожено.
Американский президент добавил, что вместо продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) необходимо разработать новый «улучшенный и модернизированный» договор, который сможет прослужить долго. При этом СНВ-III он назвал сделкой, «плохо согласованной» США, которая также «грубо нарушается».
Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III, ДСНВ, New START) был подписан в Праге в апреле 2010 года и вступил в силу в феврале 2011-го. Он был рассчитан на десять лет с возможностью однократного продления еще на пять. Договор продлили в 2021-м. В феврале 2023 года Россия объявила о приостановке своего участия в договоре. 5 февраля 2026 года срок действия договора официально истек.
