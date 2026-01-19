 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Москвичка подожгла упаковку петард под автомобилем по указанию мошенников

Полиция задержала москвичку, которая подожгла упаковку петард под автомобилем
Фото: Главное Управление МВД России по городу Москве
Фото: Главное Управление МВД России по городу Москве

Московская полиция задержала местную жительницу, которая подожгла упаковку петард под автомобилем по указанию мошенников. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По предварительной информации, 24-летняя москвичка проникла на охраняемую парковку на Дубининской улице и положила упаковку под автомобиль, принадлежащий одной организации. После этого девушка подожгла петарды и скрылась с места. Горящую упаковку достал из-под машины сотрудник фирмы, заметивший огонь.

Девушку задержали по месту жительства на Зеленом проспекте. По данным полиции, свои действия москвичка совершила под давлением неизвестных, которые связались с ней через мессенджер.

ФСБ задержала в Севастополе поджигателя, которым руководили по телефону
Политика
Фото:Вадим Ахметов / URA.RU / Global Look Press

Следователь возбудил уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 Уголовного кодекса), подозреваемой грозит до семи лет колонии. Девушку поместили под домашний арест.

Авторы
Теги
Анастасия Луценко
поджог мошенники петарды МВД Москва
