Правительство распорядилось подключать гражданские БПЛА к ЭРА-ГЛОНАСС

Фото: Роман Дзюбало / Shutterstock

Гражданские беспилотники с 1 марта должны быть подключены к государственной информационной системе ЭРА-ГЛОНАСС. Постановление об этом утвердило российское правительство.

Система будет использоваться для идентификации и онлайн-мониторинга авиабеспилотников, ее уже протестировали в 35 регионах. Цифровая платформа позволяет видеть треки, время и скорость передвижения дронов, а также сведения об их операторах и владельцах.

Массовое подключение станет доступно в феврале на сайте АО «ГЛОНАСС», зарегистрироваться смогут как юридические, так и физические лица.

АО «ГЛОНАСС» — оператор госсистемы аварийного оповещения на транспорте ЭРА-ГЛОНАСС. К системе подключено более 12,8 млн транспортных средств, оснащенных кнопками SOS. ЭРА-ГЛОНАСС также выполняет задачи по мониторингу общественного транспорта, лесной техники, малой авиации.

ГЛОНАСС запланировала выход на биржу в течение трех лет
Технологии и медиа
Алексей Райкевич

«Система идентификации на базе ЭРА-ГЛОНАСС позволяет устанавливать геозоны для полетов авиабеспилотников с возможностью масштабирования маршрутов, например, от нескольких сельхозполей и инфраструктурного объекта до территории целого региона. Такой подход станет инструментом постепенного открытия неба, смягчения запретов», — подчеркнул гендиректор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич.

По его словам, компания тестирует и внедряет российский аналог DroneID. Речь идет о системе гибридной удаленной идентификации беспилотников в зонах без сотовой связи или инфраструктуры наблюдения.

С марта 2027 года к ЭРА-ГЛОНАСС станет возможным подключать и пилотируемые воздушные суда со взлетной массой от 115 кг до 15 т. Подобные технологии начали применять с середины 2022 года в Южном федеральном округе, где ограничено использование воздушного пространства. С помощью системы идентифицируют свыше 400 бортов сельскохозяйственной и санитарной малой авиации.

В июле 2025 года руководитель проектов по авиации АО «ГЛОНАСС» Сергей Кукарев рассказал РБК, что компания вместе с ассоциацией «Доверенная платформа» инициировала создание экспериментального правового режима по разработке единых стандартов защиты беспилотных воздушных систем (дронов) от кибератак. Целью эксперимента стало повышение безопасности промышленного использования наземного, водного и воздушного беспилотного транспорта, без чего невозможно массовое внедрение дронов для доставки, мониторинга или других задач.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Анастасия Луценко
беспилотники ГЛОНАСС правительство
