Технологии и медиа⁠,
0

«ГЛОНАСС» запланировал выход на биржу в течение трех лет

Алексей Райкевич
Алексей Райкевич (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Оператор государственной системы экстренного реагирования при дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) АО «ГЛОНАСС» планирует первичное публичное размещение акций (IPO) «на горизонте ближайших трех лет». Об этом сообщил генеральный директор компании Алексей Райкевич (его слова передала пресс-служба). «ГЛОНАСС» на 100% принадлежит Росимуществу.

По словам Райкевича, сейчас компания готовит программу выхода на биржу для согласования с советом директоров. «Привлечение акционерного капитала ускорит реализацию проектов технологического суверенитета в области связи и навигации на базе госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС», высокоточного позиционирования, беспилотного транспорта», — сказал Райкевич.

Президент Владимир Путин сегодня, 2 декабря, в рамках форума ВТБ «Россия зовет!» поручил правительству сформировать программу первичных и вторичных размещений акций компаний с госучастием, а министерствам — «наметить отраслевые планы по выводу на фондовый рынок крупных эмитентов». Он указал на необходимость увязать меры поддержки с публичностью компании.

АО «ГЛОНАСС» было создано в 2015 году для развития государственной автоматизированной информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС», которая передает спасателям аварийный вызов с координатами автомобиля при ДТП. Кроме того, сейчас компания занимается мониторингом беспилотных грузовиков, малых воздушных судов, самокатов и других объектов. Сейчас к системе подключено около 13 млн транспортных средств. Выручка компании по итогам 2024 года составила 4,93 млрд руб., прибыль — 1,46 млрд руб.

ГЛОНАСС ЭРА-ГЛОНАСС IPO Росимущество приватизация
