ГЛОНАСС разработает стандарты кибербезопасности для дронов

АО «ГЛОНАСС» разрабатывает программу эксперимента по созданию системы защиты дронов от кибератак. Это ключевое условие для снятия запретов на полеты: взлом дронов грозит потерей груза, травмами и новыми запретами

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / РБК

АО «ГЛОНАСС» и ассоциация «Доверенная платформа» инициировали создание экспериментального правового режима по разработке единых стандартов защиты беспилотных воздушных систем (дронов) от кибератак. Об этом РБК рассказал руководитель проектов по авиации АО «ГЛОНАСС» Сергей Кукарев.

Цель эксперимента — повысить безопасность промышленного использования наземного, водного и воздушного беспилотного транспорта, пояснил он. Без защиты от взлома и перехвата управления, по словам Кукарева, массовое внедрение дронов для доставки, мониторинга или других задач невозможно, так как успешная кибератака может привести к ограничениям на технологию. Эксперимент позволит определить основы госполитики, которая приравняет элементы инфраструктуры беспилотников к объектам критической информационной инфраструктуры (сейчас к ней относятся сети связи и информационные системы госорганов, транспортных, энергетических, финансовых и ряда других компаний).

Беспилотник сегодня — это аналог смартфона с рисками взлома и перехвата управления, пояснил РБК гендиректор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич. В России, по его словам, пока нет регуляторики для безопасного перемещения дронов. «Мы предлагаем создать единые, доступные правила для кибербезопасной экосистемы до первых серьезных инцидентов», — добавил Райкевич, проведя аналогию со строгими правилами безопасности в медицине и авиации. Президент ассоциации «Доверенная платформа» Андрей Тихонов подчеркнул, что безопасность должна закладываться на этапе проектирования всех элементов системы, что позволит создать устойчивую к кибератакам среду на основе отечественных технологий.

По словам Кукарева, разработанные стандарты и подходы сначала будут применять для гражданской беспилотной авиации, а потом распространят на весь беспилотный транспорт. Эксперимент — часть подготовки национального стандарта кибербезопасности для беспилотного транспорта, уточнил он. Программу экспериментального правового режима планируют разработать до конца 2025 года.

Представитель Минэкономразвития подтвердил РБК обсуждение такого эксперимента.

АО «ГЛОНАСС» — госкорпорация по разработке, производству и эксплуатации глобальной спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС. Создана в 2007 году по инициативе правительства для обеспечения независимости страны в области навигации и позиционирования. Она также разрабатывает госинформсистему экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС», предназначенную для оперативного получения информации о ДТП и других нештатных ситуациях на дорогах, для обеспечения связи между участниками происшествия и экстренными службами.

Безопасны ли дроны

В 2022 году российские регионы начали вводить запреты на полеты беспилотников. К декабрю 2023-го такой запрет ввели 68 регионов. Министр транспорта Роман Старовойт в июне 2025-го сообщал, что в России тестируется система идентификации гражданских беспилотников на базе «ЭРА-ГЛОНАСС», которая уже в этом году позволит снять запреты в регионах на полеты гражданских дронов.

Кибербезопасность дрона — это один из барьеров развития рынка беспилотных авиационных систем в стране, говорит гендиректор компании «Транспорт будущего» Юрий Козаренко. В качества примера он привел спуфинг, с которым может столкнуться не только каждый дрон, но и каждый житель Центральной части России, когда происходит подмена координат, что для дронов не менее болезненно, чем для человека. Спуфинг в случае с дронами — это намеренная подмена или перехват GPS-сигнала, когда дрон «думает», что он в другой точке города или за его чертой, при этом находясь, например, в центре.

По мнению Козаренко, эксперимент АО «ГЛОНАСС» даст возможность тестировать технологии и стандарты в контролируемых условиях, чтобы адаптировать их к реальным. «Даже если все полеты будут разрешены, без наличия защищенных дронов, гарантирующих безопасную доставку посылок, грузов и прочего, рынок не сможет полноценно развиваться, — считает он. — Кибератака на дрон может привести не только к потере груза, но и к травмам у людей, если на них упадет дрон. После такого правила их эксплуатации могут ужесточить, и рынок снова будет закрыт».

Сейчас десятки производителей дронов используют разные технологии связи, сервисы навигации, собственное или стороннее программное обеспечение, отметил Козаренко. Кроме того, ввозимые в Россию беспилотники могут передавать данные на серверы за границей. «Такая разрозненность создает реальные уязвимости систем беспилотников, вплоть до перехвата управления, поэтому важно изначально относиться к беспилотному транспорту как к объекту критической информационной инфраструктуры. Стандарты киберзащиты позволят всем российским производителям дронов и разработчикам ПО изначально выводить на рынок продукты, исключающие подобные риски», — заключил эксперт.