Гладков сообщил о гибели врача-рентгенолога при ударе дрона ВСУ

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

В Краснояружском районе Белгородской области при ударе беспилотника ВСУ погиб врач-рентгенолог центральной районной больницы, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«Вчера поздно вечером в селе Илек-Пеньковка дрон атаковал движущийся автомобиль. От полученных ранений мужчина скончался на месте», — написал глава региона.

Гладков добавил, что из-за высокой активности дронов в этом районе тело погибшего смогли вывезти только в четверг, 5 февраля.

Минобороны сообщало, что 4 февраля в период с 8:00 по 20:00 мск на территории Белгородской области было сбито 32 беспилотника. В ночь с 4 на 5 февраля — еще восемь.

3 февраля Гладков сообщил о ракетном ударе по Белгороду и области, в результате которого энергообъект получил серьезные повреждения, пострадавших не было. Тогда за сутки Гладков объявлял режим ракетной опасности четыре раза.