Москалькова сообщила о передаче Лубинцу писем для российских пленных

Татьяна Москалькова и Дмитрий Лубинц (Фото: ombudsmanrf / Telegram)

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что на переговорах с омбудсменом Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцом передала ему письма для российских военнопленных. Встреча прошла на территории Белоруссии.

Об этом Москалькова написала в своем телеграм-канале.

«Передали письма военнопленным. Ведем активную работу по всем направлениям гуманитарных вопросов», — сообщила российский омбудсмен.

По словам Москальковой, после оккупации ВСУ Курской области в августе 2024 на территорию Украины переместили 156 мирных жителей региона. Сейчас там остаются 10 человек, добавила она.

«Четко дала понять, что наши мирные граждане не станут предметом торга в переговорном процессе. Их возвращение домой вопрос в повестке номер один», — отметила Москалькова.

5 февраля Россия и Украина обменяли пленных по формуле «157 на 157». Из подконтрольной Киеву территории были возвращены 157 российских военнослужащих, а в обмен переданы 157 военнопленных ВСУ. Кроме того, в ходе обмена в Россию вернулись три жителя Курской области, в скором времени их доставят домой, сообщило Минобороны.

Сейчас российские военнослужащие находятся в Белоруссии. Позднее их доставят в Россию для лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.

Обмен состоялся при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов и США.