Москалькова сообщила о передаче Лубинцу писем для российских пленных
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что на переговорах с омбудсменом Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцом передала ему письма для российских военнопленных. Встреча прошла на территории Белоруссии.
Об этом Москалькова написала в своем телеграм-канале.
«Передали письма военнопленным. Ведем активную работу по всем направлениям гуманитарных вопросов», — сообщила российский омбудсмен.
По словам Москальковой, после оккупации ВСУ Курской области в августе 2024 на территорию Украины переместили 156 мирных жителей региона. Сейчас там остаются 10 человек, добавила она.
«Четко дала понять, что наши мирные граждане не станут предметом торга в переговорном процессе. Их возвращение домой вопрос в повестке номер один», — отметила Москалькова.
5 февраля Россия и Украина обменяли пленных по формуле «157 на 157». Из подконтрольной Киеву территории были возвращены 157 российских военнослужащих, а в обмен переданы 157 военнопленных ВСУ. Кроме того, в ходе обмена в Россию вернулись три жителя Курской области, в скором времени их доставят домой, сообщило Минобороны.
Сейчас российские военнослужащие находятся в Белоруссии. Позднее их доставят в Россию для лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.
Обмен состоялся при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов и США.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Лавров заявил, что Россия «не навязывается в помощники» по Ирану
Как Россия и США могут развернуть свои силы после ДСНВ. Инфографика
Прибыль хакеров от одной атаки в 2025 году выросла на треть — до $193 тыс.
Посол Израиля сообщил о скором запуске прямых рейсов в Эйлат
Ведущий юрист Goldman Sachs обсуждала с Эпштейном «обмен на русских»
Экс-замгоссекретаря предупредила о риске для США из-за истечения ДСНВ