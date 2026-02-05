 Перейти к основному контенту
Дело Эпштейна⁠,
0

Стармер извинился за назначение друга Эпштейна послом в США

Стармер извинился перед жертвами Эпштейна за назначение Мандельсона послом в США
Сюжет
Дело Эпштейна
Питер Мандельсон
Питер Мандельсон (Фото: Jaimi Joy / Reuters)

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер извинился перед жертвами финансиста Джеффри Эпштейна за назначение послом в США Питера Мандельсона, который был связан с Эпштейном. Об этом пишет Associated Press (AP).

«Я сожалею, сожалею о том, что с вами сделали, сожалею, что так много людей, обладающих властью, подвели вас. Извините за то, что поверили лжи Мандельсона и назначили его, и извините за то, что даже сейчас вы вынуждены наблюдать, как эта история снова разворачивается на публике», — сказал Стармер, обращаясь к жертвам Эпштейна.

В 2008 году Джеффри Эпштейн признал вину в склонении к занятию проституцией и был осужден за изнасилование несовершеннолетней. В 2019-м его вновь арестовали за торговлю людьми, в том числе несовершеннолетними девушками, и вовлечение их в проституцию. В том же году Эпштейн покончил с собой в тюрьме, не дожидаясь решения суда.

Эпштейн считается создателем сети по вовлечению в проституцию и сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних девушек, некоторых из которых он насиловал сам или продавал состоятельным клиентам.

Spectator написал о «начале конца» Стармера из-за скандала с Эпштейном
Политика
Фото:WPA Pool / Getty images

Питера Мандельсона назначили послом Великобритании в США в феврале 2025 года. В сентябре МИД страны прекратил его полномочия на фоне расследования дела Эпштейна. По данным The Guardian, в электронных письмах Мандельсон называл финансиста «лучшим другом» и призывал его «бороться за досрочное освобождение».

За день до увольнения посла Стармер заявил о полном доверии Мандельсону и подчеркнул, что тот прошел тщательную проверку перед назначением. Сам Мандельсон утверждал, что доверился «чудовищно ложным» заверениям в невиновности Эпштейна.

3 февраля 2026 года стало известно, что в отношении экс-посла начали уголовное расследование в Лондоне. Его подозревают в предоставлении Эпштейну данных британских властей.

Что было в «файлах Эпштейна» и почему появление там болезненно для Трампа
База знаний
Джеффри Эпштейн в суде в Уэст-Палм-Бич, Флорида, США

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Луценко
Джеффри Эпштейн Кир Стармер Великобритания США
Кир Стармер фото
Кир Стармер
политик, премьер-министр Великобритании
2 сентября 1962 года
Джеффри Эпштейн фото
Джеффри Эпштейн
финансист, организатор преступной сети
20 января 1953 года
