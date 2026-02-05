 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

В российский список террористов внесли создателя сайта «Миротворец»

В российский список террористов внесли создателя сайта «Миротворец» Георгия Туку
Георгий&nbsp;Тука
Георгий Тука (Фото: Георгий Тука / YouTube)

Росфинмониторинг внес создателя сайта «Миротворец» Георгия Туку в перечень террористов и экстремистов.

«Тука Георгий Борисович, 24.11.1963 г.р., г. Киев Украинской ССР», — указано в реестре.

Сайт «Миротворец» — это украинский интернет-ресурс, содержащий базу персональных данных лиц, которые, по мнению ее составителей, причастны к «преступлениям против основ национальной безопасности Украины». В России сайт заблокирован.

Росфинмониторинг внес Татьяну Монтян в реестр экстремистов
Политика
Татьяна Монтян

Портал был создан в августе 2014 года по инициативе Антона Геращенко — тогдашнего внештатного советника министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

Его администраторы позиционируют ресурс как «независимое негосударственное СМИ», созданное при поддержке «Центра исследований признаков преступлений против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка».

Одним из инициаторов создания ресурса был Георгий Тука — активист, участник Евромайдана (в 2016–2019 годах занимал пост замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины).

Осенью 2019-го в мониторинговой миссии ООН выступали за закрытие портала, отмечая, что публикация фамилий с такими ярлыками, как «террористы, сепаратисты и предатели», несет опасность для общества.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Антонина Сергеева, Анастасия Лежепекова
террористы экстремисты список Росфинмониторинг «Миротворец» сайт Миротворец Георгий Тука
