Росфинмониторинг внес Татьяну Монтян в реестр экстремистов
Украинского юриста, публициста и блогера Татьяну Монтян внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Соответствующая запись появилась в реестре ведомства.
«Монтян Татьяна Николаевна, 29.08.1972 г. р., г. Керчь Крымской области УССР», — гласит запись в реестре.
Росфинмониторинг не уточнил причины внесения блогера в список. Однако, комментируя новый статус Монтян, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила о полученных ей обращениях по поводу дискредитации армии в публикациях блогера. «Мы направили соответствующее обращение в МВД», — сообщила Мизулина.
Монтян систематически критиковала киевские власти, на Украине ее считают пророссийской деятельницей, против нее, как сообщало СБУ, возбуждено уголовное дело по четырем статьям:
-
действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя либо захват государственной власти;
-
посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;
-
коллаборационистская деятельность;
-
оправдание, признание правомерным или отрицание вооруженой агрессии против Украины.
На Украине Монтян защищала 18 членов признанной в России экстремистской и запрещенной украинской организации УНА-УНСО. Их обвинили в организации 9 марта 2001 массовых беспорядков в центре Киева и штурме здания администрации президента страны. В результате их осудили на сроки от двух до пяти лет.
Кроме того, Монтян выступала адвокатом в деле журналиста Руслан Коцаба, который призывал украинцев отказываться от мобилизации. Его в 2016 году приговорили к трем годам лишения свободы по обвинению в препятствование деятельности армии, однако затем отпустили.
