Общество⁠,
0

Путин за бокалом шампанского спросил у молодых ученых о планах на будущее

Владимир Путин (в центре) во время церемонии вручения премий в области науки и инноваций для молодых ученых за 2025 год в Кремле
Владимир Путин (в центре) во время церемонии вручения премий в области науки и инноваций для молодых ученых за 2025 год в Кремле (Фото: Кристина Соловьева / ТАСС)

Президент России Владимир Путин по традиции поднял бокал шампанского вместе с молодыми учеными, награжденными премией в области науки и инноваций в Кремле, и узнал их планы на будущее, сообщает ТАСС.

Молодые ученые поделились с президентом намерением исследовать легкие элементы, в частности углерод-13 для выявления инфекционного заболевания хеликобактериоза.

Кроме того, ему рассказали о планах исследования волн — группа ученых из МГУ им. Ломоносова изучает их свойства, используя аналогию движения бильярдного шара. А также о планах использования изотопов для лечения онкологических заболеваний и исследования нейросетей.

Путин удивился успехам лауреатов премии для молодых ученых
Общество
Доктор физико-математических наук Сергей Макаров, доктор психологических наук Александр Веракса и Владимир Путин

Премия в области науки и инноваций для молодых ученых присуждается с 2008 года. Ее участники — исследователи моложе 35 лет, которых награждают за значительный вклад в развитие отечественной науки, разработку образцов новой техники и технологий, обеспечивающих инновационное развитие экономики и социальной сферы, укрепление обороноспособности страны. С 2019 года размер каждой премии составляет 5 млн руб.

