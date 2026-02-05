Путин за бокалом шампанского спросил у молодых ученых о планах на будущее
Президент России Владимир Путин по традиции поднял бокал шампанского вместе с молодыми учеными, награжденными премией в области науки и инноваций в Кремле, и узнал их планы на будущее, сообщает ТАСС.
Молодые ученые поделились с президентом намерением исследовать легкие элементы, в частности углерод-13 для выявления инфекционного заболевания хеликобактериоза.
Кроме того, ему рассказали о планах исследования волн — группа ученых из МГУ им. Ломоносова изучает их свойства, используя аналогию движения бильярдного шара. А также о планах использования изотопов для лечения онкологических заболеваний и исследования нейросетей.
Премия в области науки и инноваций для молодых ученых присуждается с 2008 года. Ее участники — исследователи моложе 35 лет, которых награждают за значительный вклад в развитие отечественной науки, разработку образцов новой техники и технологий, обеспечивающих инновационное развитие экономики и социальной сферы, укрепление обороноспособности страны. С 2019 года размер каждой премии составляет 5 млн руб.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Лавров заявил, что Россия «не навязывается в помощники» по Ирану
Как Россия и США могут развернуть свои силы после ДСНВ. Инфографика
Прибыль хакеров от одной атаки в 2025 году выросла на треть — до $193 тыс.
Посол Израиля сообщил о скором запуске прямых рейсов в Эйлат
Ведущий юрист Goldman Sachs обсуждала с Эпштейном «обмен на русских»
Экс-замгоссекретаря предупредила о риске для США из-за истечения ДСНВ