Путин удивился успехам лауреатов премии для молодых ученых

Доктор физико-математических наук Сергей Макаров, доктор психологических наук Александр Веракса и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин удивился, как лауреаты премии президента в области науки и инноваций смогли в таком юном возрасте добиться конкретных результатов и оформить открытия. Слова главы государства опубликованы на сайте Кремля.

«Хочется каждого спросить: когда вы успели все оформить? Столько времени нужно, для того чтобы оформить эти документы», — сказал президент, говоря о количестве открытий и публикаций у лауреатов премии.

Путин добавил, что молодые ученые не только оформили документы, но и добились конкретных результатов. «А теперь, когда все будут знакомы с вашими разработками, вашими открытиями, таких молодых талантливых людей, добивающихся выдающихся результатов, у нас будет все больше и больше», — отметил президент.

Кроме того, глава государства пригласил лауреатов поучаствовать в заседании совета по науке и образованию, которое началось вскоре после награждения.

Лауреатами премии президента за 2019 год стали доктор психологических наук Александр Веракса (МГУ им. М.В. Ломоносова) — за исследование развития детей дошкольного и школьного возраста, доктор физико-математических наук Сергей Макаров (Национальный исследовательский университет ИТМО) — за разработку новой платформы для наноразмерных оптических устройств и кандидат биологических наук Марина Ширманова (Приволжский исследовательский медуниверситет) — за достижения в изучении онкологических процессов методами флуоресцентного биоимиджинга (визуализации) внутри живой ткани.