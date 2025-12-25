2026-й объявлен годом Годом единства народов России
2026 год в России объявлен Годом единства народов страны. Президент Владимир Путин рассказал, что подписал соответствующий указ, передала пресс-служба Кремля.
«2026 год объявлен у нас Годом единства народов России. Вот только что мною подписан соответствующий указ», – сказал он, открывая заседание Госсовета по вопросам подготовки кадров для экономики.
Текущий 2025 год президент объявил Годом защитника Отечества в честь участников военной операции и в память о «подвигах наших всех предков», сражавшихся за родину в разные периоды истории.
2024 год в России был объявлен Годом семьи, 2023 – Годом педагога и наставника, а 2022 – Годом культурного наследия народов страны.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Суд арестовал имущество Анатолия Чубайса
Минпросвещения введет профильный вступительный экзамен для педвузов
Дмитрий Козак предложил проект реформ и амнистии
Reuters: США попытаются захватить еще один нефтяной танкер из Венесуэлы
Банки спрогнозировали всплеск числа отказов в автокредитах
Пентагон счел США все более уязвимыми на фоне военной мощи Китая