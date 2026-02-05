 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Метеорит в 2,5 т, который пытались вывезти из России в Британию. Видео

Появилось видео метеорита, который пытались вывезти из России в Британию. Видео

Метеорит в 2,5 т, который пытались вывезти из России в Британию. Видео
Video

При сканировании морского контейнера в Санкт-Петербургском порту обнаружили фрагмент железного метеорита Алетай массой свыше 2,5 т и стоимостью около 323 млн руб., предназначенный для Великобритании. Об этом сообщали РБК в пресс-службе Балтийской таможни.

На кадрах, которые сняли таможенники, видно, как сотрудники вскрывают деревянный ящик с метеоритом.

Груз ввезли из страны ЕАЭС и задекларировали как «скульптуру для ландшафтного дизайна». Экспертиза выявила несоответствия: это осколок метеорита. Возбуждено дело по ч. 1 ст. 226.1 УК (контрабанда; до пяти лет лишения свободы).

Из России в Британию попытались вывезти осколок метеорита Алетай
Общество

Первый и один из самых крупных осколков метеорита Алетай был обнаружен в 1898 году на территории китайской части Алтайской горной системы, в провинции Синьцзян. В конце XIX — начале XX века обнаружили свыше 50 т обломков; затем находок не было почти век. Одна из последних — найденный в 2021 году крупный обломок, весом 23 т.

