Общество⁠,
0

Из России в Британию попытались вывезти осколок метеорита Алетай

В контейнере в порту Петербурга обнаружили осколок железного метеорита Алетай весом более 2,5 т. Он был задекларирован как скульптура для ландшафтного дизайна. Фрагмент метеорита стоимостью 323 млн руб. хотели вывезти в Британию

Фото: пресс-служба Балтийской таможни

Таможенники помешали вывезти из России в Великобританию фрагмент метеорита Алетай весом более 2,5 т. Его обнаружили при сканировании морского контейнера в порту Санкт-Петербурга, сообщили РБК в пресс-службе Балтийской таможни.

Метеорит был задекларирован как скульптура для ландшафтного дизайна, но при детальной проверке выяснилось, что происхождение и стоимость груза отличаются от сведений в таможенной декларации, пояснили в ведомстве.

Экспертиза установила, что это крупный фрагмент железного метеорита Алетай стоимостью около 323 млн руб. В Россию его ввезли из одной из стран ЕАЭС.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей; до пяти лет лишения свободы).

Первый и один из самых крупных осколков метеорита Алетай был обнаружен в 1898 году на территории китайской части Алтайской горной системы, в провинции Синьцзян. В конце XIX — начале XX века было обнаружено свыше 50 тонн обломков; затем новые находки отсутствовали почти век. Одна из последних — найденный в 2021 году крупный обломок весом 23 т.

Красноярские таможенники изъяли чучело крокодила у пассажирки

Прошедшей осенью в Амурской области задержали иностранца, который пытался вывезти в Китай восемь фрагментов распиленных на части бивней шерстистых мамонтов общим весом более 116 кг. Водитель китайской транспортной компании спрятал их в прицепе тягача, однако при досмотре контрабанду удалось обнаружить.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Маргарита Ларичева Маргарита Ларичева, Полина Мартынова Полина Мартынова
метеорит Санкт-Петербург Балтийская таможня Великобритания
