 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Саудовская Аравия начнет выдавать паспорта верблюдам

Фото: Stephane Mahe / Reuters
Фото: Stephane Mahe / Reuters

Саудовская Аравия решила выдавать официальные паспорта верблюдам, чтобы подчеркнуть их культурное и экономическое значение для королевства. Об этом сообщает Anadolu Agency.

Министерство окружающей среды, водных ресурсов и сельского хозяйства заявило, что этот шаг позволит лучше управлять популяцией животных и создать надежную национальную базу данных. Новые паспорта помогут регулировать торговлю и транспортировку верблюдов, защитить права их владельцев. На 2024 год в стране насчитывалось около 2,2 млн верблюдов. Согласно неофициальным данным, в королевстве насчитывается около 80 тыс. владельцев верблюдов.

По данным агентства, верблюжий паспорт будет служить удостоверяющим документом. В нем будут содержаться номер микрочипа, паспорта, имя верблюда, дата рождения, порода, пол, цвет, место рождения, дата и место выдачи, а также фотографии животного с обеих сторон для обеспечения точной идентификации. Кроме того, в паспорт добавят специальную таблицу вакцинации, записи в которой будут заверены подписью и штампом ветеринара.

Похожая на эту мера уже более 20 лет действует в Великобритании. Там паспортами владеют лошади и ослы. Это решение было направлено на то, чтобы предотвратить продажу мяса лошадей, которых лечили определенными лекарствами. Кроме того, наличие паспорта у животного затрудняет его похищение. В документе содержатся не только данные о лекарствах, которые получали лошади, но и информация об их владельцах.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Лавров заявил, что Россия «не навязывается в помощники» по Ирану

Как Россия и США могут развернуть свои силы после ДСНВ. Инфографика

Прибыль хакеров от одной атаки в 2025 году выросла на треть — до $193 тыс.

Посол Израиля сообщил о скором запуске прямых рейсов в Эйлат

Ведущий юрист Goldman Sachs обсуждала с Эпштейном «обмен на русских»

Экс-замгоссекретаря предупредила о риске для США из-за истечения ДСНВ

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
Саудовская Аравия верблюд паспорт
Материалы по теме
NYT рассказала о золотом замке и верблюде среди найденных подарков Асаду
Политика
В Казахстане два человека чуть не погибли в ДТП с верблюдом
Общество
В Астраханской области поезд задержался из-за бежавшего по путям верблюда
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 февраля
EUR ЦБ: 91,11 (+0,4) Инвестиции, 04 фев, 17:24 Курс доллара на 5 февраля
USD ЦБ: 76,91 (-0,07) Инвестиции, 04 фев, 17:24
Костылева выиграла короткую программу на первенстве России среди юниоров Спорт, 17:16
Крупнейшие сети гостиниц отказались от работы через «Яндекс.Путешествия» Бизнес, 17:11
EUCOM сообщил о решении военных США и России возобновить канал связи Политика, 17:10
Пять мировых адресов силы: где живут миллиардеры РБК и Reef Residence, 17:05
Гладков сообщил о гибели врача-рентгенолога при ударе дрона ВСУ Общество, 17:03
Олимпийский чемпион пожелал удачи российскому лыжнику Коростелеву на ОИ Спорт, 16:59
Фунт стерлингов упал на фоне политических рисков из-за файлов Эпштейна Инвестиции, 16:53
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Бросившего ребенка на пол мужчину суд отправил на принудительное лечение Общество, 16:52
Иран захватил в Персидском заливе два нефтяных танкера Политика, 16:52
За этими машинами «охотятся» угонщики в 2026 году. Данные страховщиков Авто, 16:44
Российская велогонщица Лысенко стала чемпионкой Европы в кейрине Спорт, 16:43
Путин за бокалом шампанского спросил у молодых ученых о планах на будущее Общество, 16:41
Итальянка оспорила в CAS выбор на Игры дочери спортивного чиновника Спорт, 16:28
Мединский заявил, что Киев принял пленных, от которых раньше отказывался Политика, 16:26