Саудовская Аравия начнет выдавать паспорта верблюдам

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Саудовская Аравия решила выдавать официальные паспорта верблюдам, чтобы подчеркнуть их культурное и экономическое значение для королевства. Об этом сообщает Anadolu Agency.

Министерство окружающей среды, водных ресурсов и сельского хозяйства заявило, что этот шаг позволит лучше управлять популяцией животных и создать надежную национальную базу данных. Новые паспорта помогут регулировать торговлю и транспортировку верблюдов, защитить права их владельцев. На 2024 год в стране насчитывалось около 2,2 млн верблюдов. Согласно неофициальным данным, в королевстве насчитывается около 80 тыс. владельцев верблюдов.

По данным агентства, верблюжий паспорт будет служить удостоверяющим документом. В нем будут содержаться номер микрочипа, паспорта, имя верблюда, дата рождения, порода, пол, цвет, место рождения, дата и место выдачи, а также фотографии животного с обеих сторон для обеспечения точной идентификации. Кроме того, в паспорт добавят специальную таблицу вакцинации, записи в которой будут заверены подписью и штампом ветеринара.

Похожая на эту мера уже более 20 лет действует в Великобритании. Там паспортами владеют лошади и ослы. Это решение было направлено на то, чтобы предотвратить продажу мяса лошадей, которых лечили определенными лекарствами. Кроме того, наличие паспорта у животного затрудняет его похищение. В документе содержатся не только данные о лекарствах, которые получали лошади, но и информация об их владельцах.