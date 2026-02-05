 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Воспитатель пострадала при нападении мужчины на детский сад в Бугуруслане

СК: воспитатель пострадала при нападении мужчины на детский сад в Бугуруслане
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Воспитатель детского сада в Бугуруслане (Оренбургская область) пострадала при нападении вооруженного ножом мужчины, когда пыталась ему помешать. Об этом сообщает СК России.

По данным ведомства, днем 5 февраля 2026 года мужчина проник на территорию дошкольного учреждения на улице Фрунзе, затем вошел в здание детского сада и поднялся на второй этаж. Там он нанес телесные повреждения одной из воспитательниц.

«Ей оказана медицинская помощь. Воспитанники учреждения не пострадали», — сообщили в СК.

Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 293 УК (халатность).

По данным следствия, мужчина находился в состоянии опьянения, он задержан.

Мужчина с ножом пытался ворваться в детский сад в Оренбургской области
Общество
Фото:Никита Попов / РБК

Ранее сообщалось, что мужчина сломал дверь  в детский сад. В учреждении нажали тревожную кнопку. До приезда экстренных служб мужчину удерживала воспитатель детского сада Лия Галеева. Благодаря этому, отмечает правительство региона, удалось избежать трагедии.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Лавров заявил, что Россия «не навязывается в помощники» по Ирану

Как Россия и США могут развернуть свои силы после ДСНВ. Инфографика

Прибыль хакеров от одной атаки в 2025 году выросла на треть — до $193 тыс.

Посол Израиля сообщил о скором запуске прямых рейсов в Эйлат

Ведущий юрист Goldman Sachs обсуждала с Эпштейном «обмен на русских»

Экс-замгоссекретаря предупредила о риске для США из-за истечения ДСНВ

Авторы
Теги
Антонина Сергеева
Оренбургская область нападение детский сад воспитательница Дети
Материалы по теме
Школьница купила горючее на маркетплейсе перед нападением в Красноярске
Общество
В Красноярском крае уволили вахтера школы после нападения ученицы с ножом
Общество
Мэр Уфы назвал буллинг возможной причиной нападения подростка на гимназию
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 февраля
EUR ЦБ: 91,11 (+0,4) Инвестиции, 04 фев, 17:24 Курс доллара на 5 февраля
USD ЦБ: 76,91 (-0,07) Инвестиции, 04 фев, 17:24
В Госдуме обратили внимание на схему уклонения майнеров от налогов Крипто, 14:10
European Aquatics допустила российских юниоров под национальным флагом Спорт, 14:01
В Театре Вахтангова назвали дату прощания с актрисой Ольгой Чиповской Общество, 14:01
Оператор «Северного потока» представил семь аргументов против санкций ЕСПодписка на РБК, 13:59
В Belgee объяснили подорожание своих машин в России Авто, 13:59
Воспитатель пострадала при нападении мужчины на детский сад в Бугуруслане Общество, 13:56
Как играть в бизнес по своим правилам. Тест РБК и Яндекс Реклама, 13:55
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Многолетний вратарь и тренер «СКА-Нефтяника» умер в 48 лет Спорт, 13:53
ТАСС сообщил, как будут согласовывать даты новых встреч по Украине Политика, 13:53
Новый KPI: почему важно оценивать когнитивное здоровье сотрудников Образование, 13:52
ТАСС узнал, какие гарантии может получить Киев вместо миротворцев Политика, 13:48
В Лувре заявили о планах восстановить поврежденную при ограблении корону Общество, 13:48
Экорейтинг: названы самые экологичные и неблагоприятные районы Москвы Недвижимость, 13:46
Эстония отпустила задержанный контейнеровоз с российским экипажем Политика, 13:45