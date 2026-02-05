Воспитатель пострадала при нападении мужчины на детский сад в Бугуруслане
Воспитатель детского сада в Бугуруслане (Оренбургская область) пострадала при нападении вооруженного ножом мужчины, когда пыталась ему помешать. Об этом сообщает СК России.
По данным ведомства, днем 5 февраля 2026 года мужчина проник на территорию дошкольного учреждения на улице Фрунзе, затем вошел в здание детского сада и поднялся на второй этаж. Там он нанес телесные повреждения одной из воспитательниц.
«Ей оказана медицинская помощь. Воспитанники учреждения не пострадали», — сообщили в СК.
Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 293 УК (халатность).
По данным следствия, мужчина находился в состоянии опьянения, он задержан.
Ранее сообщалось, что мужчина сломал дверь в детский сад. В учреждении нажали тревожную кнопку. До приезда экстренных служб мужчину удерживала воспитатель детского сада Лия Галеева. Благодаря этому, отмечает правительство региона, удалось избежать трагедии.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Лавров заявил, что Россия «не навязывается в помощники» по Ирану
Как Россия и США могут развернуть свои силы после ДСНВ. Инфографика
Прибыль хакеров от одной атаки в 2025 году выросла на треть — до $193 тыс.
Посол Израиля сообщил о скором запуске прямых рейсов в Эйлат
Ведущий юрист Goldman Sachs обсуждала с Эпштейном «обмен на русских»
Экс-замгоссекретаря предупредила о риске для США из-за истечения ДСНВ