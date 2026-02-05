Стали известны дата и место прощания с вдовой Баталова Гитаной Леонтенко
Церемония прощания с цирковой артисткой, вдовой актера Алексея Баталова Гитаной Леонтенко состоится 6 февраля на Преображенском кладбище в Москве. Об этом ТАСС сообщила представитель семьи юрист Татьяна Кириенко.
«Отпевание пройдет в 10:00 в храме святителя Николая Чудотворца на территории кладбища. После <...> состоится захоронение в семейную могилу», — уточнила она.
О смерти Леонтенко стало известно 5 февраля. Артистке было 90 лет. Как сообщила представитель семьи, пожилая женщина скончалась у себя дома в Москве.
Леонтенко родилась в 1935 году в цирковой семье. В цирке она начала выступать в 1944 году — была танцовщицей на лошади. С 1953 года эпизодически снималась в кино.
С 1963 года Леонтенко была супругой народного артиста СССР Алексея Баталова. Он умер в Москве летом 2017 года на 89-м году жизни. Леонтенко рассказывала, что муж два месяца провел в больнице после сложного перелома ноги, позже его перевели в реабилитационный центр.
