Общество
Умерла цирковая артистка и вдова Баталова Гитана Леонтенко

Леонтенко была цирковой танцовщицей на лошади, снималась в фильмах. С 1963 года она была супругой артиста Алексея Баталова, скончавшегося в 2017 году
Гитана Леонтенко
Гитана Леонтенко (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

Вдова народного артиста СССР Алексея Баталова Гитана Леонтенко умерла в Москве на 91-м году жизни, сообщает ТАСС со ссылкой на представительницу семьи, юриста Татьяну Кириенко.

«Умерла Гитана Аркадьевна Леонтенко, вдова народного артиста СССР Алексея Владимировича Баталова. Она скончалась мирно, дома. Ей было 90 лет», — сказала собеседница агентства.

Леонтенко родилась в 1935 году в цирковой семье. В цирке она начала выступать в 1944 году, была танцовщицей на лошади. С 1953 года эпизодически снималась в кино — среди ее работ есть роли в фильмах «В городе С.» и «Старый знакомый».

В 1963 году вышла замуж за актера Алексея Баталова, умершего в 2017 году.

После смерти Баталова телеканал «Россия 1» сообщил, что дочь актера Мария Баталова и Гитана Леонтенко написали заявление в полицию с требованием возбудить уголовное дело против актрисы Натальи Дрожжиной и ее мужа Михаила Цивина. По словам Леонтенко, они обманным путем получили доверенности на всю недвижимость Баталова. Как установили следователи, Дрожжина и Цивин вошли в доверие к потерпевшим и несколько лет, создавая «образ добропорядочности и наличия искреннего намерения заботы», помогали им. Однако затем осужденные «обманным путем подписали доверенности на распоряжение всеми денежными средствами» на счетах семьи Баталова и в 2019–2020 годах сняли с них почти все средства — более 20 млн руб.  В 2023 году фигуранты дела получили различные сроки, актрису Дрожжину суд приговорил к четырем годам условно.

Алексей Баталов
