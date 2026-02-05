 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Женщине дали четыре года за угрозы «поджечь Ленина»

Женщине дали четыре года за угрозы «поджечь Ленина»
Video

Кузьминский районный суд Москвы приговорил Ольгу Федосову к четырем годам лишения свободы за ложное сообщение о готовящемся взрыве на Красной площади, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Женщину признали виновной по ч. 3 ст. 207 Уголовного кодекса - заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей. Ее взяли под стражу в зале суда.

По данным следствия, Федосова, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пять раз позвонила по номеру 112 и заявила о наличии у нее «полкило динамита», а также о намерении устроить взрыв на Красной площади и «поджечь Ленина». При проверке полицейские не обнаружили у нее взрывных устройств или взрывчатых веществ. Свои действия женщина объяснила желанием показать собутыльникам «свою крутость».

В декабре в Крыму арестовали экс-сотрудника Службы безопасности Украины, призывавшего в мессенджере атаковать дронами парад Победы в российской столице.

Мужчину заключили под стражу, в отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса (публичные призывах к осуществлению террористической деятельности и оправдании терроризма) ст. 205.2 УК, максимальное наказание — лишение свободы сроком до семи лет.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Лавров заявил, что Россия «не навязывается в помощники» по Ирану

Как Россия и США могут развернуть свои силы после ДСНВ. Инфографика

Прибыль хакеров от одной атаки в 2025 году выросла на треть — до $193 тыс.

Посол Израиля сообщил о скором запуске прямых рейсов в Эйлат

Ведущий юрист Goldman Sachs обсуждала с Эпштейном «обмен на русских»

Экс-замгоссекретаря предупредила о риске для США из-за истечения ДСНВ

Авторы
Теги
Плугина Ирина
Москва Красная площадь суд ложная тревога
Материалы по теме
ФСБ в Свердловской области за подготовку теракта задержала троих человек
Политика
Жителя Владимира осудили на 3,5 года за призывы к терактам против военных
Политика
В ТЦ «Авиапарк» подросток попытался поджечь зал кинотеатра
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 февраля
EUR ЦБ: 91,11 (+0,4) Инвестиции, 04 фев, 17:24 Курс доллара на 5 февраля
USD ЦБ: 76,91 (-0,07) Инвестиции, 04 фев, 17:24
Норвежский прыгун с трамплина перенес похороны отца из-за Олимпийских игр Спорт, 15:44
Фетисов оценил последствия для России после пропуска Олимпиады
РАДИО
 Общество, 15:43
Саудовская Аравия начнет выдавать паспорта верблюдам Общество, 15:40
Путин заявил об устремленности русского народа в будущее Политика, 15:37
Путин объявил открытым Год единства народов России Политика, 15:35
Против журналиста Перцева завели уголовное дело из-за работы на «Медузу» Общество, 15:34
Нарышкин рассказал, что будет делать Россия после истечения срока ДСНВ Политика, 15:29
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
В файлах Эпштейна оказался рассказ о финансовой лазейке через Ватикан Политика, 15:27
Минобороны сообщило об ударах по транспортной инфраструктуре ВСУ Политика, 15:22
Когда «подушка» — это плохо: как бизнесу управлять ликвидностью #всенабиржу!, 15:20
Китай потребовал от компаний прекратить переговоры по проектам в Панаме Политика, 15:19
Глава WADA заявил о дискомфорте из-за присутствия Тутберидзе на Олимпиаде Спорт, 15:15
Женщине дали четыре года за угрозы «поджечь Ленина» Общество, 15:13
Стали известны дата и место прощания с вдовой Баталова Гитаной Леонтенко Политика, 15:11