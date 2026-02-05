Женщине дали четыре года за угрозы «поджечь Ленина»
Кузьминский районный суд Москвы приговорил Ольгу Федосову к четырем годам лишения свободы за ложное сообщение о готовящемся взрыве на Красной площади, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.
Женщину признали виновной по ч. 3 ст. 207 Уголовного кодекса - заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей. Ее взяли под стражу в зале суда.
По данным следствия, Федосова, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пять раз позвонила по номеру 112 и заявила о наличии у нее «полкило динамита», а также о намерении устроить взрыв на Красной площади и «поджечь Ленина». При проверке полицейские не обнаружили у нее взрывных устройств или взрывчатых веществ. Свои действия женщина объяснила желанием показать собутыльникам «свою крутость».
В декабре в Крыму арестовали экс-сотрудника Службы безопасности Украины, призывавшего в мессенджере атаковать дронами парад Победы в российской столице.
Мужчину заключили под стражу, в отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса (публичные призывах к осуществлению террористической деятельности и оправдании терроризма) ст. 205.2 УК, максимальное наказание — лишение свободы сроком до семи лет.
