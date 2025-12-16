 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Политика⁠,
0

В Крыму арестован экс-сотрудник СБУ за призыв атаковать Красную площадь

ФСБ в Керчи арестовала экс-сотрудника СБУ, призывавшего к атакам на парад Победы
Фото: Вадим Ахметов / URA.RU / Global Look Press
Фото: Вадим Ахметов / URA.RU / Global Look Press

В Керчи арестован экс-сотрудник Службы безопасности Украины, его обвиняют в призывах атаковать дронами парад Победы в российской столице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ.

По данным ведомства, задержанный — мужчина 1962 года рождения, пенсионер, также работавший на одном из морских предприятий. Он опубликовал в популярном мессенджере комментарии с призывами атаковать дронами Красную площадь в Москве во время праздничных мероприятий, посвященных годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В отношении фигуранта избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и оправдании терроризма (ст. 205.2 УК — лишение свободы сроком до пяти лет).

Ранее ФСБ заявила о задержании подростков от 14 до 17 лет, готовивших диверсию на нефтепроводе «Дружба».

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
ФСБ Красная площадь Москва беспилотники

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 16 декабря
EUR ЦБ: 93,23 (-0,34) Инвестиции, 12:56 Курс доллара на 16 декабря
USD ЦБ: 79,45 (-0,28) Инвестиции, 12:56
Армия России нанесла удар по цеху сборки ударных БПЛА ВСУ Общество, 12:59
В Москве на фоне атаки дрона ввели ограничения во Внуково Политика, 12:58
Гран-при Португалии вернется в календарь «Формулы-1» Спорт, 12:56
ФАС проверит причины высоких наценок на отдельные продукты питания Общество, 12:55
В Кремле ответили на идею о рождественском перемирии Политика, 12:52
10 касаний до сделки. Как небольшой фирме строить партнерство с гигантамиПодписка на РБК, 12:48
Появилось видео из Дома молодежи, куда эвакуировали подмосковных учащихся Общество, 12:45
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
GWM анонсировал скорое появление нового «супервнедорожника» Авто, 12:44
Популярный криптокошелек MetaMask добавил поддержку биткоина Крипто, 12:43
Топ-8 главных смартфонов 2025 года. Для фото, игр и других задач Life, 12:42
Шесть трендов туризма: куда, как и почему путешествуют россияне РБК и Ozon Travel, 12:41
Напавший на школу в Одинцово подросток снял себя на видео Общество, 12:41
Сотрудники с большим потенциалом: кому из них помогать в развитии и как Образование, 12:40
Задержанный за нападение с ножом в школе подросток попал на видео Общество, 12:33