В Крыму арестован экс-сотрудник СБУ за призыв атаковать Красную площадь

ФСБ в Керчи арестовала экс-сотрудника СБУ, призывавшего к атакам на парад Победы

Фото: Вадим Ахметов / URA.RU / Global Look Press

В Керчи арестован экс-сотрудник Службы безопасности Украины, его обвиняют в призывах атаковать дронами парад Победы в российской столице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ.

По данным ведомства, задержанный — мужчина 1962 года рождения, пенсионер, также работавший на одном из морских предприятий. Он опубликовал в популярном мессенджере комментарии с призывами атаковать дронами Красную площадь в Москве во время праздничных мероприятий, посвященных годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В отношении фигуранта избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и оправдании терроризма (ст. 205.2 УК — лишение свободы сроком до пяти лет).

