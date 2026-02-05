 Перейти к основному контенту
0

В посольстве Канады объяснили, почему прекратили выдавать визы россиянам

Здание посольства Канады в Москве
Здание посольства Канады в Москве (Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости)

Канадские визовые центры в России перестали принимать документы для оформления визы из-за закрытия иммиграционного офиса в Москве в рамках программы по сокращению государственных расходов, сообщили RTVI в посольстве Канады.

Как заявили в дипмиссии, решение было принято после принятия CER (обзора расходов), предусмотренного федеральным бюджетом Канады на 2025 год и направленного на оптимизацию работы правительства.

Программа CER (англ. — Comprehensive Expenditure Review, Всеобъемлющий обзор расходов правительства Канады) — масштабная бюджетная инициатива, в рамках которой власти пересматривают государственные расходы для сокращения затрат и перераспределения ресурсов на приоритетные направления.

В посольстве подчеркнули, что речь идет не об изменении визовой политики в отношении россиян, а об административной мере. «Решение о закрытии иммиграционного офиса в Москве было принято как часть общегосударственной программы по модернизации деятельности правительства и сокращению общих расходов», — сообщили в дипмиссии.

РБК направил запрос в посольство Канады в Москве.

Канада отказалась выдавать визы жителям Донбасса с российскими паспортами
Политика

Канадские визовые центры в России с 28 января прекратили прием документов для оформления виз, россиянам рекомендовали обращаться в визовые центры, расположенные за пределами страны.

Ранее подать документы на канадскую визу можно было в шести российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Владивостоке.

