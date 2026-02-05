В посольстве Канады объяснили, почему прекратили выдавать визы россиянам
Канадские визовые центры в России перестали принимать документы для оформления визы из-за закрытия иммиграционного офиса в Москве в рамках программы по сокращению государственных расходов, сообщили RTVI в посольстве Канады.
Как заявили в дипмиссии, решение было принято после принятия CER (обзора расходов), предусмотренного федеральным бюджетом Канады на 2025 год и направленного на оптимизацию работы правительства.
Программа CER (англ. — Comprehensive Expenditure Review, Всеобъемлющий обзор расходов правительства Канады) — масштабная бюджетная инициатива, в рамках которой власти пересматривают государственные расходы для сокращения затрат и перераспределения ресурсов на приоритетные направления.
В посольстве подчеркнули, что речь идет не об изменении визовой политики в отношении россиян, а об административной мере. «Решение о закрытии иммиграционного офиса в Москве было принято как часть общегосударственной программы по модернизации деятельности правительства и сокращению общих расходов», — сообщили в дипмиссии.
РБК направил запрос в посольство Канады в Москве.
Канадские визовые центры в России с 28 января прекратили прием документов для оформления виз, россиянам рекомендовали обращаться в визовые центры, расположенные за пределами страны.
Ранее подать документы на канадскую визу можно было в шести российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Владивостоке.
