Общество⁠,
0

Обвиняемую в совращении учительницу из Петербурга проверят на вменяемость

Учительницу из Петербурга отправили на психиатрическую экспертизу
Фото: Афина Симеонидис / VK
Фото: Афина Симеонидис / VK

Учительницу английского языка из Петербурга 22-летнюю Афину Симеонидис, обвиняемую в совращении малолетних, решением Октябрьского райсуда отправили в стационар психиатрической клиники для прохождения психолого-психиатрической экспертизы, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

«Суд ходатайство следствия удовлетворил, поместив Симеонидис в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, для производства стационарной комплексной психолого-психиатрической судебной экспертизы», — говорится в сообщении.

По версии следствия, прошлой весной молодая женщина совершила в отношении двух 12-летних учеников «иные действия сексуального характера». Как писала «Фонтанка», Симеонидис, два года преподавала иностранный язык в одной из школ Выборгского района, но в июне уволилась. По данным издания, она приглашала к себе учеников и после увольнения.

В Киеве школьник напал с ножом на одноклассника и учительницу
Общество
Фото:Полиция Киева

Симеонидис задержали в середине декабря, ей было предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 132 УК (насильственные действия сексуального характера; vаксимальное наказание— до 20 лет лишения свободы). Вину девушка не признала, суд заключил ее под стражу до 15 февраля. В конце декабря обвиняемую отпустили под подписку о невыезде.

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Санкт-Петербург проверка психиатрия Вменяемость
