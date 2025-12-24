 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Обвиняемую в совращении учительницу отпустили под подписку о невыезде

Обвиняемую в совращении учительницу из Петербурга выпустили из СИЗО

Учительницу английского из Санкт-Петербурга, 22-летнюю Афину Симеонидис, обвиняемую в совращении малолетних, отпустили под подписку о невыезде, сообщили РБК в региональном ГСУ СК России.

«Во исполнение поручения председателя СК России следствием принято решение изменить ей меру пресечения», — говорится в сообщении.

В Ленобласти суд дал учительнице 9 лет за совращение четвероклассника
Общество
Фото:Сергей Булкин / NEWS.ru / РБК

По версии следствия, весной 2025 года девушка совершила в отношении двух 12-летних учеников «иные действия сексуального характера». Как сообщает «Фонтанка», обвиняемая два года преподавала иностранный язык в одной из школ Выборгского района Петербурга, но в июне уволилась.

Симеонидис задержали в середине декабря, ей было предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 132 Уголовного кодекса — насильственные действия сексуального характера. Максимальное наказание по данной статье — от 12 до 20 лет. Вину девушка не признала, суд заключил ее под стражу до 15 февраля 2026 года.

Во вторник, 23 декабря, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изменить меру пресечения и предложил выпустить бывшую учительницу из СИЗО под подписку о невыезде.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Суд арестовал имущество Анатолия Чубайса

Минпросвещения введет профильный вступительный экзамен для педвузов

Дмитрий Козак предложил проект реформ и амнистии

Reuters: США попытаются захватить еще один нефтяной танкер из Венесуэлы

Банки спрогнозировали всплеск числа отказов в автокредитах

Пентагон счел США все более уязвимыми на фоне военной мощи Китая
Авторы
Теги
Плугина Ирина, Маргарита Ларичева Маргарита Ларичева
Следственный комитет учительница совращение малолетних подписка о невыезде
Материалы по теме
В Ленобласти суд дал учительнице 9 лет за совращение четвероклассника
Общество
Бывшему учителю дали девять лет колонии за совращение школьниц
Общество
В Волгодонске тренера по легкой атлетике задержали за совращение девочек
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 25 декабря
EUR ЦБ: 92,47 (-0,34) Инвестиции, 24 дек, 17:37 Курс доллара на 25 декабря
USD ЦБ: 78,44 (-0,15) Инвестиции, 24 дек, 17:37
Военные сбили летевший на Москву беспилотник Политика, 00:42
Reuters узнал о приказе Белого дома держать блокаду венесуэльской нефти Политика, 00:32
Силы ПВО уничтожили над Россией 29 дронов за три часа Политика, 00:14
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
«Аэрофлот» выкупит свою штаб-квартиру в центре Москвы Бизнес, 00:01
Китай обошел Россию на $10 млрд по инвестициям в Евразийский регионПодписка на РБК, 00:01
Что изменится в личных финансах для россиян с 2026 года Инвестиции, 00:00
Дарите то, что точно оценят, — Подписку на РБК
Подарить подписку
Обвиняемую в совращении учительницу отпустили под подписку о невыезде Общество, 24 дек, 23:59
Постпред США допустил урегулирование на Украине в течение 90 дней Политика, 24 дек, 23:48
Бренду «Москвич» — 80 лет. Топ-8 культовых моделей Авто, 24 дек, 23:43
Суд арестовал директора пансионата в Подмосковье после отравлений Общество, 24 дек, 23:30
Как Москва готовит кадры для экономики будущего Отрасли, 24 дек, 23:23
В Госдуме заявили об отсутствии планов ограничивать VPN в 2026 году Технологии и медиа, 24 дек, 23:08
Болгария экстрадирует в США россиянина, обвиняемого в нарушении санкций Политика, 24 дек, 22:48