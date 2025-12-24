Обвиняемую в совращении учительницу отпустили под подписку о невыезде
Учительницу английского из Санкт-Петербурга, 22-летнюю Афину Симеонидис, обвиняемую в совращении малолетних, отпустили под подписку о невыезде, сообщили РБК в региональном ГСУ СК России.
«Во исполнение поручения председателя СК России следствием принято решение изменить ей меру пресечения», — говорится в сообщении.
По версии следствия, весной 2025 года девушка совершила в отношении двух 12-летних учеников «иные действия сексуального характера». Как сообщает «Фонтанка», обвиняемая два года преподавала иностранный язык в одной из школ Выборгского района Петербурга, но в июне уволилась.
Симеонидис задержали в середине декабря, ей было предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 132 Уголовного кодекса — насильственные действия сексуального характера. Максимальное наказание по данной статье — от 12 до 20 лет. Вину девушка не признала, суд заключил ее под стражу до 15 февраля 2026 года.
Во вторник, 23 декабря, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изменить меру пресечения и предложил выпустить бывшую учительницу из СИЗО под подписку о невыезде.
