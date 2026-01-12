В Киеве школьник напал с ножом на одноклассника и учительницу

Фото: Полиция Киева

В Киеве в школе ученик с ножом совершил нападение на своего одноклассника и учительницу, сообщает «РБК-Украина».

Сообщение об инциденте поступило в полицию в 8:45. Школьника задержали, одноклассник и учительница получили ножевые ранения, им оказали необходимую медицинскую помощь. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства нападения.

Агентство также опубликовало фотографии напавшего, на которых тот изображен в каске и футболке с надписью Hitler Kaput.

В декабре вооруженный ножом и перцовым баллончиком 15-летний ученик совершил нападение на школу в подмосковном поселке Горки-2 в Одинцовском округе.

В результате происшествия один ребенок погиб, охранник и еще несколько учеников пострадали. Подростка задержали, он дал признательные показания.