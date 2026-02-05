Трамп заявил о симпатии к Биллу Клинтону
Президент США Дональд Трамп рассказал, что продолжает симпатизировать экс-президенту страны Биллу Клинтону. Об этом он заявил в интервью NBC.
«Меня беспокоит, что кто-то преследует Билла Клинтона. Видите ли, мне нравится Билл Клинтон. Мне по‑прежнему нравится Билл Клинтон», — сказал президент США.
По словам Трампа, ему нравилось отношение экс-президента к нему.
«Мне нравилось его поведение по отношению ко мне. Я думаю, он меня понял», — добавил он.
Ранее стало известно, что бывший президент США Билл Клинтон и экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон дадут показания на закрытых допросах в рамках расследования по делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в секс-торговле несовершеннолетними.
Допрос Хиллари Клинтон назначен на 26 февраля, а допрос Билла Клинтона ожидается 27 февраля.
В декабре 2025 года демократы из комитета по надзору палаты представителей опубликовали 19 фотографий из архива Эпштейна, сообщал CNN. На снимках, в частности, виден Билл Клинтон. Позднее демократы опубликовали новые снимки, где также фигурировал Клинтон.
