 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Дело Эпштейна⁠,
0

Трамп заявил о симпатии к Биллу Клинтону

Трамп: мне по‑прежнему нравится Билл Клинтон
Сюжет
Дело Эпштейна
Билл Клинтон и Дональд Трамп
Билл Клинтон и Дональд Трамп (Фото: Aaron P. Bernstein / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп рассказал, что продолжает симпатизировать экс-президенту страны Биллу Клинтону. Об этом он заявил в интервью NBC.

«Меня беспокоит, что кто-то преследует Билла Клинтона. Видите ли, мне нравится Билл Клинтон. Мне по‑прежнему нравится Билл Клинтон», — сказал президент США.

По словам Трампа, ему нравилось отношение экс-президента к нему.

«Мне нравилось его поведение по отношению ко мне. Я думаю, он меня понял», — добавил он.

Стали известны даты дачи показаний Клинтонов по делу Эпштейна
Политика
Билл и Хиллари Клинтон

Ранее стало известно, что бывший президент США Билл Клинтон и экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон дадут показания на закрытых допросах в рамках расследования по делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в секс-торговле несовершеннолетними.

Допрос Хиллари Клинтон назначен на 26 февраля, а допрос Билла Клинтона ожидается 27 февраля.

Инвестиционный банкир Эпштейн, признавший вину в организации проституции и осужденный в 2008 году за изнасилование несовершеннолетней, был повторно задержан в США летом 2019-го. Тогда ему предъявили обвинения в торговле девушками, в том числе 14-летними, и в склонении их к проституции. В августе 2019 года 66-летний Эпштейн покончил с собой в тюрьме, не дождавшись суда.

В декабре 2025 года демократы из комитета по надзору палаты представителей опубликовали 19 фотографий из архива Эпштейна, сообщал CNN. На снимках, в частности, виден Билл Клинтон. Позднее демократы опубликовали новые снимки, где также фигурировал Клинтон.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Лавров заявил, что Россия «не навязывается в помощники» по Ирану

Как Россия и США могут развернуть свои силы после ДСНВ. Инфографика

Прибыль хакеров от одной атаки в 2025 году выросла на треть — до $193 тыс.

Посол Израиля сообщил о скором запуске прямых рейсов в Эйлат

Ведущий юрист Goldman Sachs обсуждала с Эпштейном «обмен на русских»

Экс-замгоссекретаря предупредила о риске для США из-за истечения ДСНВ

Авторы
Теги
Персоны
Антонина Сергеева
Дональд Трамп Билл Клинтон президент США
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Хиллари Клинтон фото
Хиллари Клинтон
политик
26 октября 1947 года
Джеффри Эпштейн фото
Джеффри Эпштейн
финансист, организатор преступной сети
20 января 1953 года
Материалы по теме
Что было в «файлах Эпштейна» и почему появление там болезненно для Трампа
База знаний
Стали известны даты дачи показаний Клинтонов по делу Эпштейна
Политика
Пресс-секретарь Клинтона призвал выложить все фото с ним по делу Эпштейна
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 февраля
EUR ЦБ: 91,11 (+0,4) Инвестиции, 04 фев, 17:24 Курс доллара на 5 февраля
USD ЦБ: 76,91 (-0,07) Инвестиции, 04 фев, 17:24
В Киеве не определились с тем, кто подпишет мирное соглашение с Россией Политика, 11:07
Что означает истечение срока Договора об СНВ Политика, 11:03
Олимпийского призера в слоупстайле госпитализировали перед стартом Игр Спорт, 11:02
Захарова ответила на призыв Латвии и Эстонии к переговорам с Россией Политика, 10:56
В Москве стали реже давать скидки при сделках с вторичным жильем Недвижимость, 10:55
Менеджмент «Делимобиля» рассмотрит вопрос о выкупе облигаций с рынка Инвестиции, 10:50
Дружба с подчиненными без потери авторитета. Возможно ли это Образование, 10:47
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Трамп заявил о симпатии к Биллу Клинтону Политика, 10:42
Кириленко рассказал о пробелах в игре Егора Демина в НБА Спорт, 10:41
Александр Раппопорт — о русской кухне, Набокове и зумерах Стиль, 10:40
Глава IBU назвал 12 критериев для возвращения российских биатлонистов Спорт, 10:37
В аэропорту Нижнего Новгорода ввели ограничения на полеты Политика, 10:36
Дмитриев сообщил о еще одних переговорах в Абу-Даби накануне Политика, 10:36
Начался второй день трехсторонних переговоров по Украине Политика, 10:25