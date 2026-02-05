Трамп заявил о симпатии к Биллу Клинтону

Билл Клинтон и Дональд Трамп (Фото: Aaron P. Bernstein / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп рассказал, что продолжает симпатизировать экс-президенту страны Биллу Клинтону. Об этом он заявил в интервью NBC.

«Меня беспокоит, что кто-то преследует Билла Клинтона. Видите ли, мне нравится Билл Клинтон. Мне по‑прежнему нравится Билл Клинтон», — сказал президент США.

По словам Трампа, ему нравилось отношение экс-президента к нему.

«Мне нравилось его поведение по отношению ко мне. Я думаю, он меня понял», — добавил он.

Ранее стало известно, что бывший президент США Билл Клинтон и экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон дадут показания на закрытых допросах в рамках расследования по делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в секс-торговле несовершеннолетними.

Допрос Хиллари Клинтон назначен на 26 февраля, а допрос Билла Клинтона ожидается 27 февраля.

Инвестиционный банкир Эпштейн, признавший вину в организации проституции и осужденный в 2008 году за изнасилование несовершеннолетней, был повторно задержан в США летом 2019-го. Тогда ему предъявили обвинения в торговле девушками, в том числе 14-летними, и в склонении их к проституции. В августе 2019 года 66-летний Эпштейн покончил с собой в тюрьме, не дождавшись суда.

В декабре 2025 года демократы из комитета по надзору палаты представителей опубликовали 19 фотографий из архива Эпштейна, сообщал CNN. На снимках, в частности, виден Билл Клинтон. Позднее демократы опубликовали новые снимки, где также фигурировал Клинтон.