Кадры с предсказанием сурка Фила о наступлении весны

Сурок Фил из Панксатони (Пенсильвания, США) предсказал позднюю весну в США. Когда его вытащили из норы, сурок увидел свою тень, что, по легенде, означает, что зима продлится еще шесть недель.

Точность прогнозов сурка Фила за 20 лет, по подсчетам Национального управления океанических и атмосферных исследований, составляет всего 35%.