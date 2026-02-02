Кадры с предсказанием сурка Фила о наступлении весны
Сурок Фил из Панксатони (Пенсильвания, США) предсказал позднюю весну в США. Когда его вытащили из норы, сурок увидел свою тень, что, по легенде, означает, что зима продлится еще шесть недель.
Точность прогнозов сурка Фила за 20 лет, по подсчетам Национального управления океанических и атмосферных исследований, составляет всего 35%.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Глава МИД Франции призвал европейцев наладить свой канал связи с Россией
Медведев рассказал, нажал бы он на «красную кнопку»
Глава Николаевской области усомнился в шансе ВСУ продержаться два года
Главу BitRiver задержали по делу о сокрытии средств
Трамп пошутил о планах сделать Гренландию и Венесуэлу штатами США
Экс-глава МИД Словакии писал Эпштейну о «хорошеньких девушках» в Молдавии