Двух депутатов Заксобрания Алтайского края заподозрили в мошенничестве

Двух депутатов Законодательного собрания Алтайского края заподозрили в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РБК в пресс-службе регионального управления СКР. Уголовные дела также возбуждены в отношении помощника одного из парламентариев.

По версии следствия, в 2022–2025 годах один из депутатов организовал фиктивное трудоустройство одного из членов партии на должность своего помощника и предоставлял документы с ложными сведениями о выполнении ею служебных обязанностей. В результате из бюджета было перечислено более 2,4 млн руб., которыми, как считает следствие, подозреваемый распорядился по своему усмотрению.

Аналогичную схему, по данным СК, использовали другой депутат и главный бухгалтер краевого отделения партии. С 2021 по 2025 год они путем фиктивного оформления помощника похитили свыше 2,2 млн руб. бюджетных средств.

У подозреваемых прошли обыски при поддержке Росгвардии. Возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Максимальное наказание по данной статье — до десяти лет лишения свободы.

Утром в четверг, 5 февраля, депутат Госдумы от КПРФ Мария Прусакова сообщила об обысках, проходящих у вице-спикера Заксобрания Алтайского края Юрия Кропоткина.

По ее данным, следственные действия также затронули главного редактора партийной газеты «Голос труда» Дарью Зулину, которая является ее заместителем. Позднее Прусакова заявила о задержании депутата краевого заксобрания от КПРФ, первого секретаря Рубцовского горкома партии Андрея Чернобая, а также ряда партийных активистов региона.