Политика⁠,
0

Депутат Думы сообщила об обысках у алтайских коммунистов

Депутат Госдумы сообщила об обысках у вице-спикера Заксобрания Алтайского края
В Алтайском крае задержали «нескольких активных коммунистов», включая вице-спикера Заксобрания региона Кропоткина и депутата Чернобая, заявила Прусакова. В прошлом году под арест отправили депутата АКЗС от КПРФ Клюшникову

Обыски проходят у вице-спикера Законодательного собрания Алтайского края Юрия Кропоткина. Об этом в телеграм-канале сообщила депутат Государственной думы от партии КПРФ Мария Прусакова.

«В эти минуты идут обыски и, возможно, задержание моих товарищей по партии КПРФ, члена бюро, заместителя председателя АКЗС Кропотина Юрия Борисовича и главного редактора нашей партийной газеты «Голос труда» и моего заместителя Дарьи Зулиной», — написала она.

Позднее Прусакова сообщила о задержании депутата Заксобрания от КПРФ, первого секретаря Рубцовского горкома Андрея Чернобая, а также «нескольких активных коммунистов Алтайского края».

В липецкий обком КПРФ пришли силовики
Политика
Фото:КПРФ

В ноябре прошлого года были арестованы депутат Алтайского краевого Заксобрания от КПРФ Людмила Клюшникова и ее помощница Светлана Кербер. Их заподозрили в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК). По версии следствия, Клюшникова фиктивно оформила Кербер в качестве помощника, хотя та не выполняла трудовых обязанностей. В результате на счет помощницы из бюджета поступило свыше 3 млн руб., которые обе подозреваемые использовали по своему усмотрению.

В КПРФ назвали это дело «вопиющим и беспрецедентным случаем политического давления». «Коммунисты убеждены, все обвинения не имеют под собой никаких правовых оснований и носят откровенно заказной характер», — говорится в публикации на сайте партии.

В конце декабря обеих женщин отпустили из следственного изолятора под домашний арест. Их адвокаты рассказали, что несмотря на смену следователя — предыдущий подал в отставку, следствие продолжает настаивать на обвинениях.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Романов Илья, Полина Мартынова Полина Мартынова
Алтайский край Заксобрание обыски задержания КПРФ
