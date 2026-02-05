Аэропорт Краснодара возобновил полеты
Аэропорт Краснодара (Пашковский) возобновил прием и выпуск воздушных судов, сообщает пресс-служба Росавиации.
В ведомстве отметили, что ограничения вводили для обеспечения безопасности. Российские аэропорты регулярно ограничивают полеты на фоне угрозы ударов БПЛА.
4 февраля аэропорт Краснодара дважды приостанавливал рейсы — в 13:06 мск (спустя один час меры сняли) и 18:15 мск. Также в ночь на 5 февраля ограничения на полеты ввели в авиагавани Волгограда. Они действуют до сих пор.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Илон Маск стал первым человеком в истории с состоянием больше $800 млрд
ЦИК назвала дату выборов в Госдуму
Минцифры расширило «Белый список» приложений
Bloomberg узнал, что США подготовили санкции против России
Politico объяснило смену тона России на переговорах в Абу-Даби
Приставы объяснили, когда можно изъять домашнее животное