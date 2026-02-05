 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Аэропорт Краснодара возобновил полеты

Сюжет
Военная операция на Украине

Аэропорт Краснодара (Пашковский) возобновил прием и выпуск воздушных судов, сообщает пресс-служба Росавиации.

В ведомстве отметили, что ограничения вводили для обеспечения безопасности. Российские аэропорты регулярно ограничивают полеты на фоне угрозы ударов БПЛА.

В аэропорту Краснодара второй раз за день запретили полеты
Политика
Фото:Алексей Смышляев / Global Look Press

4 февраля аэропорт Краснодара дважды приостанавливал рейсы — в 13:06 мск (спустя один час меры сняли) и 18:15 мск. Также в ночь на 5 февраля ограничения на полеты ввели в авиагавани Волгограда. Они действуют до сих пор. 

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Анастасия Карева
Краснодар аэропорты запрет на полеты Росавиация
