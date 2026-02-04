В аэропорту Краснодара второй раз за день запретили полеты
Аэропорт Краснодара (Пашковский) временно не отправляет и не принимает самолеты, сообщила Росавиация.
Меры введены в 18:15 мск. Они необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнили в ведомстве.
Ограничения в аэропорту уже вводились днем 4 февраля (были сняты в 14:04 мск).
