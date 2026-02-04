 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В аэропорту Краснодара второй раз за день запретили полеты

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Смышляев / Global Look Press
Фото: Алексей Смышляев / Global Look Press

Аэропорт Краснодара (Пашковский) временно не отправляет и не принимает самолеты, сообщила Росавиация.

Меры введены в 18:15 мск. Они необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнили в ведомстве.

В аэропорту Краснодара ввели временные ограничения на полеты
Политика
Фото:Vvicca1 / Shutterstock

Ограничения в аэропорту уже вводились днем 4 февраля (были сняты в 14:04 мск).

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

ВЦИОМ: каждому пятому россиянину не доплатили за переработки

В Абу-Даби состоится второй раунд переговоров России, Украины и США

Трамп заявил, что Путин сдержал слово в вопросе приостановки ударов

Глава ЕК отправится в Австралию в феврале для заключения торговой сделки

США пригласили украинские компании к созданию сотен тысяч ударных дронов

NYT раскрыла вывод разведки США о крайней паранойе Си Цзиньпина
Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Краснодар ограничения полеты приостановка полетов Росавиация
Материалы по теме
В аэропорту Краснодара ввели временные ограничения на полеты
Политика
В трех российских аэропортах приостановили полеты
Политика
От первого пассажирского рейса до продажи: история аэропорта Домодедово
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 февраля
EUR ЦБ: 91,11 (+0,4) Инвестиции, 17:24 Курс доллара на 5 февраля
USD ЦБ: 76,91 (-0,07) Инвестиции, 17:24
Девелопер «Самолет» объяснил обращение за господдержкой Бизнес, 19:44
Бывшая жена Гейтса на фоне дела Эпштейна признала свой брак «болезненным» Политика, 19:42
От «Сан-Сиро» до Альп: география Олимпиады-2026 Общество, 19:36
Reuters узнал, почему страны из «Совета мира» не хотят платить по $1 млрд Политика, 19:34
Зеленский назначил врио главы Службы внешней разведки Украины Политика, 19:34
Тюнинг-ателье Brabus показало две особые версии Lamborghini Urus Авто, 19:32
«Трактор» с третьей попытки обыграл «Ак Барс» в КХЛ Спорт, 19:32
Читайте РБК без рекламных баннеров
только с Подпиской на РБК
Скрыть баннеры
Завершилась реставрация фасадов Центрального телеграфа Недвижимость, 19:30
Погранслужба США решила отозвать из Миннеаполиса 700 агентов ICE Политика, 19:22
Британцы оспорили запрет на новые шлемы своих скелетонистов на Олимпиаде Спорт, 19:15
В Черном море обнаружили поле льда размером в 7 километров Общество, 19:13
В ЦБ не ожидают массовой волны дефолтов по облигациям в 2026 году
РАДИО
 Инвестиции, 19:12
Как прошел первый день трехсторонней встречи по Украине в ОАЭ Политика, 19:12
Акции «Самолета» упали почти на 5% на фоне просьбы о господдержке Инвестиции, 19:10