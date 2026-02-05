В аэропорту Волгограда ввели ограничения на полеты
Аэропорт Волгограда (Гумрак) приостановил прием и выпуск воздушных судов ночью 5 февраля, сообщает пресс-служба Росавиации.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.
Ограничения на полеты в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников.
Вечером 4 февраля в аэропорту Краснодара второй раз за день приостановили рейсы. По состоянию на 04:10 мск, он все еще закрыт. Также ограничения на полеты вводили утром в авиагаванях Волгограда (в 7:05 мск) и Саратова (8:19 мск). Спустя несколько часов их сняли.
