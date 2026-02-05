Трамп заявил, что сам придумал название оружия «дискомбобулятор»

Президент США Дональд Трамп заявил, что именно он придумал название оружию «дискомбобулятор», которое американские военные, предположительно, использовали при атаке на Венесуэлу. Республиканец заяв в интервью телеканалу NBC заявил, что гордится этим названием.

«Мне не разрешено говорить об этом. Знаешь, что он [оружие] делает? Ни одно из их устройств не работало, вот что он делает. Это было мое имя, я очень горжусь этим именем. Все было «дискомбобулировано», — сказал Трамп.

Материал дополняется