Захват Мадуро⁠,
0

Трамп заявил, что сам придумал название оружия «дискомбобулятор»

Сюжет
Захват Мадуро

Президент США Дональд Трамп заявил, что именно он придумал название оружию «дискомбобулятор», которое американские военные, предположительно, использовали при атаке на Венесуэлу. Республиканец заяв в интервью телеканалу NBC заявил, что гордится этим названием.

«Мне не разрешено говорить об этом. Знаешь, что он [оружие] делает? Ни одно из их устройств не работало, вот что он делает. Это было мое имя, я очень горжусь этим именем. Все было «дискомбобулировано», — сказал Трамп.

Трамп заявил, что военные США в Венесуэле использовали «дискомбобулятор»
Политика
Дональд Трамп

Материал дополняется

Анастасия Карева
Дональд Трамп оружие название США Венесуэла
Дональд Трамп
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
