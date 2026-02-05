 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

The Sun узнал об отказе слуг работать на экс-принца Эндрю

Обслуживающий персонал королевского поместья Сандрингем отказывается работать на брата короля Великобритании Карла III экс-принца Эндрю Маунтбеттен-Виндзор на фоне скандала из‑за сообщений о его связях с финансистом Джеффри Эпштейном. Руководство поместья разрешило подчиненным не обслуживать Эндрю, если это вызывает у них моральный дискомфорт, сообщает The Sun со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, уже образовался «довольно большой список» сотрудников, которые отказались от предложения работать в поместье на бывшего принца. «Им сказали, что они не обязаны служить Эндрю или работать на него, если чувствуют себя некомфортно», — сказал источник.

Принц Эндрю съехал из Royal Lodge из‑за скандала с Эпштейном
Политика
Эндрю Маунтбеттен-Виндзор

«В лучшем случае останется минимальный штат сотрудников. Вполне возможно, что впервые в жизни ему придется самому открывать людям входную дверь», — отметил другой собеседник журналистов.

Экс-принц Эндрю съехал из поместья Royal Lodge в Большом Виндзорском парке вечером 2 февраля, сообщала «Би-би-си». По информации издания, он переехал в королевское поместье в Сандрингем и временно разместился в коттедже Wood Farm.

Ранее Би-би-си сообщила, что среди опубликованных 30 января документов по делу Эпштейна были фотографии с мужчиной, похожим на экс-принца Эндрю.

В конце октября 2025 года Карл III лишил принца Эндрю королевских титулов и распорядился о его выселении из резиденции в Виндзоре. Также Эндрю сам отказался от титула герцога Йоркского и лишился членства в ордене Подвязки, который является высшим рыцарским орденом Великобритании.

В заявлении Букингемского дворца подчеркивалось, что санкции были необходимыми, несмотря на то что Эндрю продолжает отрицать все обвинения, связанные с его дружбой Эпштейном.

Инвестиционный банкир Джеффри Эпштейн, в 2008 году признавший вину в организации проституции и осужденный за изнасилование несовершеннолетней, летом 2019 года был повторно задержан в США и обвинен в торговле девушками, в том числе 14-летними, и в склонении их к проституции. В августе того же года 66-летний миллиардер покончил с собой в тюрьме, не дождавшись суда. Его подруга и сообщница, подданная Великобритании Гислейн Максвелл, отбывает 20-летний тюремный срок за пособничество в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Илон Маск стал первым человеком в истории с состоянием больше $800 млрд

ЦИК назвала дату выборов в Госдуму

Минцифры расширило «Белый список» приложений

Bloomberg узнал, что США подготовили санкции против России

Politico объяснило смену тона России на переговорах в Абу-Даби

Приставы объяснили, когда можно изъять домашнее животное

Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Карева
Принц Эндрю поместье персонал
Карл III Виндзор фото
Карл III Виндзор
монарх, Король Великобритании
14 ноября 1948 года
Материалы по теме
Что было в «файлах Эпштейна» и почему появление там болезненно для Трампа
База знаний
В рассекреченной переписке Эпштейн сравнил себя с «русским киллером»
Политика
Бывшая жена Гейтса на фоне дела Эпштейна признала свой брак «болезненным»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 февраля
EUR ЦБ: 91,11 (+0,4) Инвестиции, 04 фев, 17:24 Курс доллара на 5 февраля
USD ЦБ: 76,91 (-0,07) Инвестиции, 04 фев, 17:24
Аэропорт Краснодара возобновил полеты Политика, 06:25
Трамп заявил, что сам придумал название оружия «дискомбобулятор» Политика, 06:22
Число школьников на семейном обучении за год выросло почти на 17% Общество, 06:00
The Sun узнал об отказе слуг работать на экс-принца Эндрю Политика, 05:49
В Нью-Йорке 13 человек скончались от переохлаждения из-за морозов Общество, 05:10
Британская актриса Элизабет Келли умерла в возрасте 104 лет Общество, 04:37
В Ростовской области отражена атака БПЛА, есть пострадавший Политика, 04:31
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Трамп словами «это было бы интересно» ответил на вопрос о третьем сроке Политика, 04:23
В аэропорту Волгограда ввели ограничения на полеты Политика, 04:10
Небензя указал на опасность военного решения вопроса США с Ираном Политика, 04:06
Автомобиль взорвался в Израиле, погиб мужчина Общество, 03:41
«Золотая лихорадка»: как компании превратить данные о клиентах в деньги РБК и PostgresPro, 03:20
Гутерриш назвал мрачным моментом для всего мира истечение ДСНВ Политика, 03:16
Nature Astronomy сообщил, что Юпитер меньше по размеру, чем считалось Технологии и медиа, 03:01