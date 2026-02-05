The Sun узнал об отказе слуг работать на экс-принца Эндрю

Обслуживающий персонал королевского поместья Сандрингем отказывается работать на брата короля Великобритании Карла III экс-принца Эндрю Маунтбеттен-Виндзор на фоне скандала из‑за сообщений о его связях с финансистом Джеффри Эпштейном. Руководство поместья разрешило подчиненным не обслуживать Эндрю, если это вызывает у них моральный дискомфорт, сообщает The Sun со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, уже образовался «довольно большой список» сотрудников, которые отказались от предложения работать в поместье на бывшего принца. «Им сказали, что они не обязаны служить Эндрю или работать на него, если чувствуют себя некомфортно», — сказал источник.

«В лучшем случае останется минимальный штат сотрудников. Вполне возможно, что впервые в жизни ему придется самому открывать людям входную дверь», — отметил другой собеседник журналистов.

Экс-принц Эндрю съехал из поместья Royal Lodge в Большом Виндзорском парке вечером 2 февраля, сообщала «Би-би-си». По информации издания, он переехал в королевское поместье в Сандрингем и временно разместился в коттедже Wood Farm.

Ранее Би-би-си сообщила, что среди опубликованных 30 января документов по делу Эпштейна были фотографии с мужчиной, похожим на экс-принца Эндрю.

В конце октября 2025 года Карл III лишил принца Эндрю королевских титулов и распорядился о его выселении из резиденции в Виндзоре. Также Эндрю сам отказался от титула герцога Йоркского и лишился членства в ордене Подвязки, который является высшим рыцарским орденом Великобритании.

В заявлении Букингемского дворца подчеркивалось, что санкции были необходимыми, несмотря на то что Эндрю продолжает отрицать все обвинения, связанные с его дружбой Эпштейном.

Инвестиционный банкир Джеффри Эпштейн, в 2008 году признавший вину в организации проституции и осужденный за изнасилование несовершеннолетней, летом 2019 года был повторно задержан в США и обвинен в торговле девушками, в том числе 14-летними, и в склонении их к проституции. В августе того же года 66-летний миллиардер покончил с собой в тюрьме, не дождавшись суда. Его подруга и сообщница, подданная Великобритании Гислейн Максвелл, отбывает 20-летний тюремный срок за пособничество в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.