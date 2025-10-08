В Чите более 250 домов и соцобъектов остались без холодной воды
В Чите в 228 многоквартирных домах и 37 социальных объектах нет холодной воды из-за устранения последствий аварии на водопроводе, сообщает пресс-служба администрации города в телеграм-канале.
«Продолжается устранение последствий аварийной ситуации на водопроводе в районе перекрестка улиц Фрунзе и Смоленской, в результате чего без холодного водоснабжения остается часть абонентов Центрального района», — говорится в публикации.
В пресс-службе заверили, что для лечебных учреждений организовали подвоз воды. Ориентировочным сроком окончания ремонтных работ назвали промежуток с 12:00 до 13:00 по местному времени (с 6:00 до 07:00 мск). Полный список домов, где отключили холодную воды, приведен в сообщении администрации об отключении.
Об аварии власти сообщили вечером 7 октября и уточнили, что водопроводную насосную станцию (ВНС) № 3 временно отключило АО «Водоканал-Чита».
Ранее, 15 сентября, в домах поселка Антипиха на восточной окраине Читы остался без горячей воды. Причиной стали ремонтные работы необходимые, как отметили в администрации, «для повышения надежности прохождения осенне-зимнего периода».
