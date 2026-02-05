Дмитриев оценил вклад жены Трампа в воссоединение семей России и Украины

Первая леди США Мелания Трамп продолжает работу по воссоединению российских и украинских семей, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Дмитриев выразил надежду, что работа супруги американского президента Дональда Трампа, принесет конкретные результаты. «Ожидаются новые успехи», — написал он в социальной сети X.

В интервью телеканалу Fox News первая леди США подтвердила, что находится в активном контакте с президентом России Владимиром Путиным. Она обсуждает вопрос воссоединения детей с их семьями. «Я работаю над этим, и мы находимся в процессе, так что я надеюсь, что очень скоро мы добьемся успеха», — сказала Мелания Трамп.

В начале декабря 2025 года Мелания Трамп сообщила, что шесть мальчиков и одна девочка вернулись к своим семьям на Украину. Она также заявила, что со стороны США оказывается гуманитарная поддержка, направленная на достижения более значимых результатов инициативы.

В августе 2025 года во время саммита России и США на Аляске Мелания Трамп через мужа передала Владимиру Путину письмо, в котором призвала его защитить детей. Она отметила, что российский президент способен сделать это «одним росчерком пера».

Позже Мелания Трамп рассказала об ответе Путина и наличии открытого канала коммуникации с российским лидером для сотрудничества «на благо всех людей, вовлеченных» в конфликт.