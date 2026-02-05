 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Дмитриев оценил вклад жены Трампа в воссоединение семей России и Украины

Сюжет
Военная операция на Украине

Первая леди США Мелания Трамп продолжает работу по воссоединению российских и украинских семей, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Дмитриев выразил надежду, что работа супруги американского президента Дональда Трампа, принесет конкретные результаты. «Ожидаются новые успехи», — написал он в социальной сети X.

В интервью телеканалу Fox News первая леди США подтвердила, что находится в активном контакте с президентом России Владимиром Путиным. Она обсуждает вопрос воссоединения детей с их семьями. «Я работаю над этим, и мы находимся в процессе, так что я надеюсь, что очень скоро мы добьемся успеха», — сказала Мелания Трамп.

Мелания Трамп заявила, что Путин ответил на ее письмо об украинских детях
Политика

В начале декабря 2025 года Мелания Трамп сообщила, что шесть мальчиков и одна девочка вернулись к своим семьям на Украину. Она также заявила, что со стороны США оказывается гуманитарная поддержка, направленная на достижения более значимых результатов инициативы.

В августе 2025 года во время саммита России и США на Аляске Мелания Трамп через мужа передала Владимиру Путину письмо, в котором призвала его защитить детей. Она отметила, что российский президент способен сделать это «одним росчерком пера».

Позже Мелания Трамп рассказала об ответе Путина и наличии открытого канала коммуникации с российским лидером для сотрудничества «на благо всех людей, вовлеченных» в конфликт.

Анастасия Карева
Кирилл Дмитриев Мелания Трамп семьи Россия Украина
Кирилл Дмитриев фото
Кирилл Дмитриев
глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России
12 апреля 1975 года
Мелания Трамп фото
Мелания Трамп
модель, первая леди США
26 апреля 1970 года
