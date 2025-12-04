Мелания Трамп сообщила о воссоединении с семьями на Украине семи детей
Шесть мальчиков и одна девочка вернулись к своим семьям на Украину, говорится в заявлении первой леди США Мелании Трамп, опубликованном на сайте Белого дома.
Мелания Трамп, супруга президента США Дональда Трампа, в связи с этим заверила в непоколебимой приверженности обеспечению безопасного возвращения украинских детей к их семьям.
«Я высоко оцениваю лидерство и настойчивость дипломатии России и Украины в стремлении к воссоединению детей и семей. Их налаживание связей создало ощутимую среду для сотрудничества — это вселяет оптимизм», — отметила Мелания Трамп.
Супруга американского лидера также сообщила об оказании гуманитарной поддержки со стороны США для достижения более значимых результатов инициативы.
В августе во время саммита России и США на Аляске Мелания Трамп через мужа передала президенту России Владимиру Путину послание, призывающее к защите детей.
Первая леди США отметила, что это можно сделать «одним росчерком пера». Позже Мелания Трамп рассказала об ответе Путина и наличии открытого канала коммуникации с российским лидером для сотрудничества «на благо всех людей, вовлеченных» в конфликт.
Тогда первая леди США рассказала, что после переговоров со своими семьями воссоединились восемь украинских детей.
