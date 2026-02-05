 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика⁠,
0

Трамп сказал, что всегда хорошо разбирался в деньгах

США вновь стали богатой страной благодаря финансовой политике президента Дональда Трампа. Об этом он сам заявил в интервью телеканалу NBC. По мнению республиканца, его личное умение распоряжаться финансами позволило привлечь в экономику значительные средства, которые в перспективе сделают проблему государственного долга несущественной.

«У нас очень высокие процентные ставки. <...> Я всегда хорошо разбирался в деньгах. Благодаря всем этим деньгам, поступающим в нашу страну, мы снова богаты», — заявил Трамп. Он отметил, что несмотря на госдолг, в стране также наблюдается экономический рост. «И этот рост вскоре заставит долг выглядеть очень маленьким», — сказал республиканец.

Трамп раскритиковал главу ФРС и пообещал его скорую отставку
Политика
Джером Пауэлл

В конце января Федеральная резервная система США (ФРС), выполняющая роль Центробанка страны, сохранила ставку на уровне 3,5–3,75% годовых. В ведомстве отметили, что экономическая активность растет устойчивыми темпами. При этом инфляция остается несколько повышенной.

Одной из тем интервью стало обсуждение кандидатуры Кевина Уорша на пост председателя ФРС. На вопрос журналиста, получил бы Уорш эту работу, если бы планировал повышать процентные ставки, Трамп ответил отрицательно.

«Он бы не получил эту работу. Нет», — сказал президент. Трамп пояснил, что Уорш разделяет его позицию о необходимости снижения ставок для стимулирования экономики.

До этого Трамп назвал руководителя ФРС Джерома Пауэлла «кретином» и пообещал, что скоро тот лишится своей должности. Американский президент заявил, что смог самостоятельно понизить ставки по ипотечному кредиту, и отметил, что добиться этого было бы проще с помощью ФРС.

Также в отношении Пауэлла начали уголовное расследование в связи с его свидетельскими показаниями в конгрессе по поводу реконструкции штаб-квартиры регулятора стоимостью $2,5 млрд. Однако Пауэлл уверен, что поводом для возбуждения дела стала денежно-кредитная политика, основанная «не на предпочтениях президента». Бывшие руководители ФРС — Джанет Йеллен, Бен Бернанке и Алан Гринспен — осудили действия Минюста как попытку подорвать независимость регулятора.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Илон Маск стал первым человеком в истории с состоянием больше $800 млрд

ЦИК назвала дату выборов в Госдуму

Минцифры расширило «Белый список» приложений

Bloomberg узнал, что США подготовили санкции против России

Politico объяснило смену тона России на переговорах в Абу-Даби

Приставы объяснили, когда можно изъять домашнее животное

Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Карева
Дональд Трамп ключевая процентная ставка США
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Кевин Уорш фото
Кевин Уорш
кандидат на пост главы ФРС США, финансист
13 апреля 1970 года
Материалы по теме
Трамп выдвинул своего консультанта на пост главы ФРС США
Политика
Главы 11 центральных банков подписали заявление в поддержку главы ФРС США
Политика
FT рассказала, как руководство ФРС противостоит Трампу из-за дела Пауэлла
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 февраля
EUR ЦБ: 91,11 (+0,4) Инвестиции, 04 фев, 17:24 Курс доллара на 5 февраля
USD ЦБ: 76,91 (-0,07) Инвестиции, 04 фев, 17:24
Дмитриев оценил вклад жены Трампа в воссоединение семей России и Украины Политика, 01:43
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 01:15
Трамп сказал, что всегда хорошо разбирался в деньгах Экономика, 01:12
Как Россия и США могут развернуть свои силы после ДСНВ. Инфографика Политика, 01:00
NYT узнала о расследовании против Nike из-за дискриминации белых Политика, 00:59
Axios рассказал, кто убедил Трампа не срывать переговоры с Ираном Политика, 00:55
Питон с Сулавеси попал в Книгу рекордов Гиннеса как самая длинная змея Общество, 00:50
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Вэнс заявил о планах работы с Россией и КНР по сокращению ядерного оружия Политика, 00:41
«Немедленного ухудшения все же не произойдет». Эксперты об истечении ДСНВ Политика, 00:36
Прибыль хакеров от одной атаки в 2025 году выросла на треть Технологии и медиа, 00:03
«Еще один шаг в мир анархии». Зарубежные СМИ о завершении срока ДСНВ Политика, 00:02
Истек последний российско-американский договор о ядерных ракетах Политика, 00:01
Цены аренды жилья снизились за год почти во всех мегаполисах России Недвижимость, 00:00
Посол России назвал «мертвой» идею отправки войск НАТО на Украину Политика, 04 фев, 23:51