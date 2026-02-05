Трамп сказал, что всегда хорошо разбирался в деньгах

США вновь стали богатой страной благодаря финансовой политике президента Дональда Трампа. Об этом он сам заявил в интервью телеканалу NBC. По мнению республиканца, его личное умение распоряжаться финансами позволило привлечь в экономику значительные средства, которые в перспективе сделают проблему государственного долга несущественной.

«У нас очень высокие процентные ставки. <...> Я всегда хорошо разбирался в деньгах. Благодаря всем этим деньгам, поступающим в нашу страну, мы снова богаты», — заявил Трамп. Он отметил, что несмотря на госдолг, в стране также наблюдается экономический рост. «И этот рост вскоре заставит долг выглядеть очень маленьким», — сказал республиканец.

В конце января Федеральная резервная система США (ФРС), выполняющая роль Центробанка страны, сохранила ставку на уровне 3,5–3,75% годовых. В ведомстве отметили, что экономическая активность растет устойчивыми темпами. При этом инфляция остается несколько повышенной.

Одной из тем интервью стало обсуждение кандидатуры Кевина Уорша на пост председателя ФРС. На вопрос журналиста, получил бы Уорш эту работу, если бы планировал повышать процентные ставки, Трамп ответил отрицательно.

«Он бы не получил эту работу. Нет», — сказал президент. Трамп пояснил, что Уорш разделяет его позицию о необходимости снижения ставок для стимулирования экономики.

До этого Трамп назвал руководителя ФРС Джерома Пауэлла «кретином» и пообещал, что скоро тот лишится своей должности. Американский президент заявил, что смог самостоятельно понизить ставки по ипотечному кредиту, и отметил, что добиться этого было бы проще с помощью ФРС.

Также в отношении Пауэлла начали уголовное расследование в связи с его свидетельскими показаниями в конгрессе по поводу реконструкции штаб-квартиры регулятора стоимостью $2,5 млрд. Однако Пауэлл уверен, что поводом для возбуждения дела стала денежно-кредитная политика, основанная «не на предпочтениях президента». Бывшие руководители ФРС — Джанет Йеллен, Бен Бернанке и Алан Гринспен — осудили действия Минюста как попытку подорвать независимость регулятора.