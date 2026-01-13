FT рассказала, как руководство ФРС противостоит Трампу из-за дела Пауэлла

Бывшие и действующие руководители ФРС считают расследование против Пауэлла попыткой подорвать независимость регулятора. Они полагают, что давление Трампа приведет к обратному результату и Пауэлл не покинет Федрезерв до 2028 года

Дональд Трамп и Джером Пауэлл (Фото: Kent Nishimura / Reuters)

Руководство Федеральной резервной системы США сплотилось против нападок президента Дональда Трампа после того, как Минюст инициировал уголовное расследование в отношении председателя ФРС Джерома Пауэлла, пишет Financial Times.

Действующие и бывшие руководители ФРС, включая Джанет Йеллен, Бена Бернанке и Алана Гринспена, осудили действия Минюста, назвав их попыткой подорвать независимость регулятора. «Люди, работающие в ФРС, воспринимают это событие как действительно тревожное и видят в нем намерение Трампа получить контроль над денежно-кредитной политикой», — сказала Йеллен.

Собеседники FT допустили, что давление Трампа может привести к обратному результату и убедить Пауэлла остаться в ФРС до полного истечения срока его полномочий (срок службы Пауэлла на посту главы ФРС истекает в мае 2026 года, при этом в состав совета директоров регулятора он будет входить до января 2028 года).

Бывший высокопоставленный чиновник ФРС Дэвид Уилкокс предположил, что о расследовании против Пауэлла объявили именно сейчас в попытке запугать председателя и его коллег. «Проблема, с точки зрения президента, заключается в том, что Пауэлла нелегко запугать. Это не в его характере», — указал он. Уилкокс ранее считал, что Пауэлл покинет ФРС в мае, теперь же, по его словам, такая вероятность «снизится примерно до нуля».

Трамп долгое время критиковал Пауэлла за отказ значительно снизить ключевую ставку и называл его «идиотом» и «упрямым ослом». В январе против главы ФРС начали расследование, касающееся свидетельских показаний Пауэлла в конгрессе по поводу реконструкции штаб-квартиры регулятора стоимостью $2,5 млрд. Сам Пауэлл уверен, что поводом для дела стала денежно-кредитная политика регулятора, основанная «не на предпочтениях президента».

Два сенатора-республиканца — Том Тиллис и Лиза Мурковски — уже заявили, что не поддержат кандидатуру Трампа на пост главы ФРС, пока продолжается расследование в отношении Пауэлла. Недовольство действиями Минюста выразил и глава Минфина Скотт Бессент, он считает, что это решение негативно повлияет на рынки. Ранее он предупреждал Трампа, что увольнение Пауэлла повысит волатильность на финансовых рынках.