Финансы⁠,
0

FT рассказала, как руководство ФРС противостоит Трампу из-за дела Пауэлла

Бывшие и действующие руководители ФРС считают расследование против Пауэлла попыткой подорвать независимость регулятора. Они полагают, что давление Трампа приведет к обратному результату и Пауэлл не покинет Федрезерв до 2028 года
Дональд Трамп и Джером Пауэлл
Дональд Трамп и Джером Пауэлл (Фото: Kent Nishimura / Reuters)

Руководство Федеральной резервной системы США сплотилось против нападок президента Дональда Трампа после того, как Минюст инициировал уголовное расследование в отношении председателя ФРС Джерома Пауэлла, пишет Financial Times.

Действующие и бывшие руководители ФРС, включая Джанет Йеллен, Бена Бернанке и Алана Гринспена, осудили действия Минюста, назвав их попыткой подорвать независимость регулятора. «Люди, работающие в ФРС, воспринимают это событие как действительно тревожное и видят в нем намерение Трампа получить контроль над денежно-кредитной политикой», — сказала Йеллен.

Собеседники FT допустили, что давление Трампа может привести к обратному результату и убедить Пауэлла остаться в ФРС до полного истечения срока его полномочий (срок службы Пауэлла на посту главы ФРС истекает в мае 2026 года, при этом в состав совета директоров регулятора он будет входить до января 2028 года).

В США начали уголовное расследование в отношении главы ФРС
Политика
Джером Пауэлл

Бывший высокопоставленный чиновник ФРС Дэвид Уилкокс предположил, что о расследовании против Пауэлла объявили именно сейчас в попытке запугать председателя и его коллег. «Проблема, с точки зрения президента, заключается в том, что Пауэлла нелегко запугать. Это не в его характере», — указал он. Уилкокс ранее считал, что Пауэлл покинет ФРС в мае, теперь же, по его словам, такая вероятность «снизится примерно до нуля».

Трамп долгое время критиковал Пауэлла за отказ значительно снизить ключевую ставку и называл его «идиотом» и «упрямым ослом». В январе против главы ФРС начали расследование, касающееся свидетельских показаний Пауэлла в конгрессе по поводу реконструкции штаб-квартиры регулятора стоимостью $2,5 млрд. Сам Пауэлл уверен, что поводом для дела стала денежно-кредитная политика регулятора, основанная «не на предпочтениях президента».

Два сенатора-республиканца — Том Тиллис и Лиза Мурковски — уже заявили, что не поддержат кандидатуру Трампа на пост главы ФРС, пока продолжается расследование в отношении Пауэлла. Недовольство действиями Минюста выразил и глава Минфина Скотт Бессент, он считает, что это решение негативно повлияет на рынки. Ранее он предупреждал Трампа, что увольнение Пауэлла повысит волатильность на финансовых рынках.

Наталия Анисимова
ФРС Федеральная резервная система США Джером Пауэлл Дональд Трамп
Дональд Трамп
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
