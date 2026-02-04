Первые соревнования на Олимпиаде прервали из-за проблем со светом
Первые соревнования на зимних Олимпийских играх в Италии — по керлингу среди смешанных пар — были прерваны из-за проблем с освещением на арене в Кортина-д'Ампеццо.
Встречи проходят между сборными: Швеция — Южная Корея, Канада — Чехия, Эстония — Швейцария, Великобритания — Норвегия.
Вскоре после начала состязания на арене возникли перебои с освещением, из-за чего игры были приостановлены. Перерыв продолжался около пяти минут.
Официальная церемония открытия Игр состоится 6 февраля.
Всего на Олимпийских играх в Италии выступят 13 российских спортсменов — керлингистов среди них нет. На Играх россияне будут выступать в нейтральном статусе.
