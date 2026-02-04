 Перейти к основному контенту
Олимпиада-2026⁠,
Первые соревнования на Олимпиаде прервали из-за проблем со светом

Соревнования по керлингу на Олимпиаде прервали из-за проблем со светом
Олимпиада-2026
Фото: Jennifer Lorenzini / Reuters
Фото: Jennifer Lorenzini / Reuters

Первые соревнования на зимних Олимпийских играх в Италии — по керлингу среди смешанных пар — были прерваны из-за проблем с освещением на арене в Кортина-д'Ампеццо.

Встречи проходят между сборными: Швеция — Южная Корея, Канада — Чехия, Эстония — Швейцария, Великобритания — Норвегия.

Вскоре после начала состязания на арене возникли перебои с освещением, из-за чего игры были приостановлены. Перерыв продолжался около пяти минут.

Журналистам на Олимпиаде разрешили проносить 1 л алкоголя в пресс-центр
Спорт
Фото:Maja Hitij / Getty Images

Официальная церемония открытия Игр состоится 6 февраля.

Всего на Олимпийских играх в Италии выступят 13 российских спортсменов — керлингистов среди них нет. На Играх россияне будут выступать в нейтральном статусе.

Анастасия Лежепекова
Олимпиада-2026 керлинг отключение электричества Италия
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
