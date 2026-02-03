Журналистам на Олимпиаде разрешили проносить 1 л алкоголя в пресс-центр

При этом на всех объектах Игр, включая деревню, сохраняются строгие запреты на целый ряд предметов

Фото: Maja Hitij / Getty Images

Представители СМИ могут проносить в пресс-центр на Олимпийских играх в Италии до 1 л алкоголя. Фрагмент из правил приводит корреспондент ТАСС, прибывший в Милан.

«В пресс-центр представителям прессы разрешается приносить разумное количество еды только для личного потребления. <...> Все виды алкогольных напитков разрешены внутри помещения, но не более 1 л на человека», — говорится в правилах.

В них также прописаны исключения для специального детского питания, молока и продуктов, необходимых по медицинским показаниям.

А вот в Олимпийской деревне — комплексе, где проживают спортсмены, — действует абсолютный запрет на пронос любых алкогольных напитков.

Также запрещено проносить на олимпийские объекты фрисби и вувузелы, пользоваться велосипедами, самокатами, роликовыми коньками, гироподами. Не разрешается использовать складные стулья, коврики, палатки. Запрет действует на соревновательных площадках, в медиацентре и Олимпийской деревне.

Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля. В Италии выступят 13 российских атлетов, имеющих нейтральный статус.