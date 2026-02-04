 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Медведев словами «вот и всё» оценил истечение ДСНВ-3

Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Между Россией и США впервые с 1972 года нет договоров о сдерживании ядерных сил, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в X.

«Вот и всё. Впервые с 1972 года у России (бывшего СССР) и США нет договора, ограничивающего стратегические ядерные силы. ОВ 1, ОСВ 2, СНВ I, СНВ II, ССНП, СНВ III — всё это в прошлом», — написал он.

К посту Медведев приложил кадр из сериала «Игра престолов» с цитатой «Зима близко» из него. Фраза символизирует готовность к тяжелым временам.

ДСНВ: что регулирует и как действует
База знаний
Барак Обама и Дмитрий Медведев&nbsp;во время подписания Договора СНВ-III&nbsp;в Праге, 2010 год

Срок действия договора СНВ-III истекает 5 февраля 2026 года.

4 февраля МИД анонсировал публикацию подробного доклада о дальнейшей судьбе договора в ближайшее время.

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) — это российско-американское соглашение, регулирующее размеры ядерных арсеналов двух стран. Он вступил в силу в 2011 году на десятилетний срок с правом однократного продления еще на пять лет. Договор ограничивает число стратегических вооружений: развернутых стратегических ядерных боеголовок — до 1500 единиц, средств доставки большой дальности — до 700 единиц.

В 2023 году Москва приостановила участие в СНВ-III, пообещав соблюдать количественные ограничения. Президент России Владимир Путин говорил, что, прежде чем вернуться к вопросу о договоре, нужно будет учесть совокупный ударный потенциал всего блока НАТО, а не только США. В Кремле поясняли, что заключение нового договора невозможно без учета ядерных арсеналов Великобритании и Франции.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что при подготовке нового соглашения нужно учитывать и ядерный потенциал Китая.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

