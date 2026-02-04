МИД анонсировал в «ближайшее время» публикацию доклада о судьбе ДСНВ

Захарова: МИД в ближайшее время опубликует доклад по вопросу ДСНВ

Фото: Андрей Любимов / РБК

Российский МИД в ближайшее время опубликует подробный материал по вопросу о будущем Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III), заявила представитель ведомства Мария Захарова.

По словам дипломата, «это произойдет сегодня».

«Мы сделали так, чтобы там были включены ответы на многочисленные вопросы, которые поступали. Условно говоря, он будет отвечать на самые распространенные вопросы по этому поводу», — сказала Захарова на брифинге.

Срок действия договора истечет 5 февраля 2026 года. При этом официально продлить его больше нельзя. Прописанная в нем процедура предусматривала единственное продление на пять лет — это произошло в 2021 году.

Договор был подписан президентами России и США — Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой — в апреле 2010 года и вступил в силу 5 февраля 2011 года.

Договор ограничивает США и Россию развертыванием 1550 стратегических ядерных боеголовок и 700 средств доставки большой дальности. Президент России Владимир Путин приостановил участие России в договоре в феврале 2023 года, пообещав при этом соблюдать его количественные ограничения.