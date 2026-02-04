ЕС освободил три страны от уплаты процентов по кредиту Украине
Кредит Евросоюза на €90 млрд для Украины не затронет взносы в бюджет объединения Чехии, Венгрии и Словакии, указано в решении Совета ЕС по итогам согласования кредита. Эти три страны ранее заявили, что поддержат использование средств ЕС для финансирования Киева.
«Для обеспечения наиболее выгодных условий кредита и устойчивости госдолга Украины процентные расходы по кредиту планируется покрывать за счет бюджета ЕС. Это не повлияет на бюджетные взносы Чехии, Венгрии и Словакии», — следует из документа.
Накануне Минфин Украины сообщил, что госдолг страны составил 98,4% прогнозного ВВП.
4 февраля Совет ЕС согласовал позицию по правовой основе соглашения о предоставлении Украине кредита на 2026–2027 годы. Решение было принято с участием 24 из 27 государств — членов ЕС.
Кредит станет альтернативой использованию замороженных российских активов — от этой меры ЕС решил отказаться еще в декабре. Москва неоднократно предупреждала, что любые действия со своими зарубежными активами сочтет «воровством» и даст на это ответ.
Еврокомиссия (ЕК) приняла соглашение по выделению Украине кредита в середине января. Из этой суммы €30 млрд направят на финансирование бюджета Украины, а €60 млрд — на оплату поставок оружия.
