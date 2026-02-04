 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Си заверил Трампа в готовности вместе вести корабль отношений США и Китая

Си Цзиньпин
Си Цзиньпин (Фото: Ken Ishii / Getty Images)

Председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом заявил, что готов вместе с ним сквозь штормы вести «большой корабль» отношений двух стран, передает CCTV.

«В новом году вместе с вами я готов и дальше вести этот большой корабль китайско‑американских отношений сквозь волны и бури, чтобы он двигался вперед плавно и устойчиво, и делать больше крупных и полезных дел», — сказал Си.

«Американская сторона имеет свои озабоченности, китайская сторона имеет свои озабоченности», — отметил он. Но если обе страны будут «исходить из принципов равенства, уважения и взаимной выгоды», то они найдут пути урегулирования взаимных проблем, заключил лидер КНР.

Си Цзиньпин созвонился с Трампом после разговора с Путиным
Политика
Си Цзиньпин

Телефонный разговор лидеров стран прошел 4 февраля. «Это был долгий и тщательный разговор, в ходе которого обсуждались многие важные темы, в том числе торговля, военные вопросы, апрельская поездка, которую я совершу в Китай (которую я очень жду!)», — позднее написал Трамп в Truth Social.

Перед беседой с Трампом Си провел видеоконференцию с президентом России Владимиром Путиным. На ней, как сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков, лидеры обсудили наиболее актуальные международные вопросы, «особенно сейчас, когда в ряде регионов наметилась взрывоопасная ситуация».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Илон Маск стал первым человеком в истории с состоянием больше $800 млрд

ЦИК назвала дату выборов в Госдуму

Минцифры расширило «Белый список» приложений

Bloomberg узнал, что США подготовили санкции против России

Politico объяснило смену тона России на переговорах в Абу-Даби

Приставы объяснили, когда можно изъять домашнее животное

Авторы
Теги
Персоны
Валерия Антонова
Китай США Си Цзиньпин Дональд Трамп
Цзиньпин Си фото
Цзиньпин Си
политик, председатель КНР
15 июня 1953 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Шойгу прибыл в Китай для встречи с главой МИД КНР
Политика
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибыл в Китай
Политика
Китай провел патрулирование у спорного острова Хуанъянь
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 февраля
EUR ЦБ: 91,11 (+0,4) Инвестиции, 17:24 Курс доллара на 5 февраля
USD ЦБ: 76,91 (-0,07) Инвестиции, 17:24
NYT узнала об увольнении около 300 журналистов The Washington Post Общество, 21:15
Первые соревнования стартовали на Олимпиаде в Италии Спорт, 21:10
Суд в Аргентине потребовал от США выдать ему Мадуро по делу 2023 года Политика, 21:10
МИД предупредил о готовности к контрмерам после истечения ДСНВ Политика, 21:10
Что было в «файлах Эпштейна» и почему появление там болезненно для Трампа База знаний, 21:06
Будущее с поставкой: зачем инвестору фьючерсы на акции #всенабиржу!, 21:00
Российская велогонщица взяла бронзу на чемпионате Европы в Турции Спорт, 20:58
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Европа возобновит работу над торговым соглашением с США Политика, 20:57
Латвия и Эстония выступили за прямые переговоры с Россией Политика, 20:52
Axios узнал о коллапсе переговоров США и Ирана из-за формата Политика, 20:49
Признанного виновным в покушении на Трампа приговорили к пожизненному Политика, 20:43
Эксперты рассказали, почему гарантии Киеву не устроят Москву и Запад
РАДИО
 Политика, 20:39
Организаторы Олимпиады отменили тренировку горнолыжниц из-за снегопада Спорт, 20:35
Фигурист Малинин заявил, что «физически готов» к пятерному прыжку на ОИ Спорт, 20:33