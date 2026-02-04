Си заверил Трампа в готовности вместе вести корабль отношений США и Китая

Си Цзиньпин (Фото: Ken Ishii / Getty Images)

Председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом заявил, что готов вместе с ним сквозь штормы вести «большой корабль» отношений двух стран, передает CCTV.

«В новом году вместе с вами я готов и дальше вести этот большой корабль китайско‑американских отношений сквозь волны и бури, чтобы он двигался вперед плавно и устойчиво, и делать больше крупных и полезных дел», — сказал Си.

«Американская сторона имеет свои озабоченности, китайская сторона имеет свои озабоченности», — отметил он. Но если обе страны будут «исходить из принципов равенства, уважения и взаимной выгоды», то они найдут пути урегулирования взаимных проблем, заключил лидер КНР.

Телефонный разговор лидеров стран прошел 4 февраля. «Это был долгий и тщательный разговор, в ходе которого обсуждались многие важные темы, в том числе торговля, военные вопросы, апрельская поездка, которую я совершу в Китай (которую я очень жду!)», — позднее написал Трамп в Truth Social.

Перед беседой с Трампом Си провел видеоконференцию с президентом России Владимиром Путиным. На ней, как сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков, лидеры обсудили наиболее актуальные международные вопросы, «особенно сейчас, когда в ряде регионов наметилась взрывоопасная ситуация».