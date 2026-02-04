 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Трамп рассказал, о чем говорил с Си Цзиньпином

Трамп назвал отличным телефонный разговор с Си Цзиньпином
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Президент США Дональд Трамп назвал «отличным» телефонный разговор с китайским коллегой Си Цзиньпином.

«Это был долгий и тщательный разговор, в ходе которого обсуждались многие важные темы, в том числе торговля, военные вопросы, апрельская поездка, которую я совершу в Китай (которую я очень жду!)», — написал республиканец в Truth Social.

Среди тем, которые обсудили политики, он назвал российско-украинский конфликт, Тайвань, ситуацию с Ираном, покупку нефти и газа Китаем у Соединенных Штатов и другие.

«Отношения с Китаем и мои личные отношения с президентом Си Цзиньпином чрезвычайно хорошие, и мы оба понимаем, насколько важно их поддерживать», — подчеркнул глава Белого дома.

Си Цзиньпин созвонился с Трампом после разговора с Путиным
Политика
Си Цзиньпин

Слова Си после переговоров с Трампом передает Центральное телевидение Китая (CCTV). Китайский лидер отметил, что последний год стороны «поддерживали хорошую коммуникацию».

«Я придаю большое значение отношениям между Китаем и США. В новом году я готов продолжать вести главный корабль китайско-американских отношений через бури», — сказал глава КНР и пообещал «двигаться вперед гладко», несмотря на трудности, которые есть у обеих сторон.

Пока обе стороны придерживаются принципов равенства, уважения и взаимной выгоды и движутся навстречу друг другу, они смогут найти пути решения проблем друг друга, подчеркнул лидер Китая.

До разговора с президентом США Си провел видеопереговоры с президентом России Владимиром Путиным, они продлились 1 час 25 минут. Стороны обсудили в том числе взрывоопасную ситуацию в регионах мира.

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

ВЦИОМ: каждому пятому россиянину не доплатили за переработки

В Абу-Даби состоится второй раунд переговоров России, Украины и США

Трамп заявил, что Путин сдержал слово в вопросе приостановки ударов

Глава ЕК отправится в Австралию в феврале для заключения торговой сделки

США пригласили украинские компании к созданию сотен тысяч ударных дронов

NYT раскрыла вывод разведки США о крайней паранойе Си Цзиньпина
Авторы
Теги
Персоны
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Дональд Трамп США Си Цзиньпин Китай переговоры
Цзиньпин Си фото
Цзиньпин Си
политик, председатель КНР
15 июня 1953 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 февраля
EUR ЦБ: 91,11 (+0,4) Инвестиции, 17:24 Курс доллара на 5 февраля
USD ЦБ: 76,91 (-0,07) Инвестиции, 17:24
Девелопер «Самолет» объяснил обращение за господдержкой Бизнес, 19:44
Бывшая жена Гейтса на фоне дела Эпштейна признала свой брак «болезненным» Политика, 19:42
От «Сан-Сиро» до Альп: география Олимпиады-2026 Общество, 19:36
Reuters узнал, почему страны из «Совета мира» не хотят платить по $1 млрд Политика, 19:34
Зеленский назначил врио главы Службы внешней разведки Украины Политика, 19:34
Тюнинг-ателье Brabus показало две особые версии Lamborghini Urus Авто, 19:32
«Трактор» с третьей попытки обыграл «Ак Барс» в КХЛ Спорт, 19:32
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Завершилась реставрация фасадов Центрального телеграфа Недвижимость, 19:30
Погранслужба США решила отозвать из Миннеаполиса 700 агентов ICE Политика, 19:22
Британцы оспорили запрет на новые шлемы своих скелетонистов на Олимпиаде Спорт, 19:15
В Черном море обнаружили поле льда размером в 7 километров Общество, 19:13
В ЦБ не ожидают массовой волны дефолтов по облигациям в 2026 году
РАДИО
 Инвестиции, 19:12
Как прошел первый день трехсторонней встречи по Украине в ОАЭ Политика, 19:12
Акции «Самолета» упали почти на 5% на фоне просьбы о господдержке Инвестиции, 19:10