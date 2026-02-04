Си Цзиньпин созвонился с Трампом после разговора с Путиным

Си Цзиньпин (Фото: Maxim Shemetov / AP / ТАСС)

Председатель КНР Си Цзиньпин созвонился с американским президентом Дональдом Трампом, сообщают Xinhua и Центральное телевидение Китая (CCTV).

До этого лидер Китая провел видеопереговоры с президентом России Владимиром Путиным, они продлились 1 час 25 минут. Стороны обсудили в том числе взрывоопасную ситуацию в регионах мира.

В ходе переговоров лидеры в том числе обсудили взаимодействие с американской стороной. По словам помощника президента Юрия Ушакова, речь идет об инициативе президента США Дональда Трампа о создании «Совета мира» по Газе и истечении 5 февраля истекает срока действия договора об ограничении стратегических наступательных вооружений.

Договор СНВ-III (также ДСНВ) — российско-американское соглашение, регулирующее размеры ядерных арсеналов двух стран. Возможность его формального продления исчерпана: предусмотренный договором пятилетний срок стороны уже использовали в 2021 году. Срок действия договора заканчивается 5 февраля 2026 года.

«Как вы знаете, мы предложили американцам 22 сентября 2025 года продлить на один год центральные количественные лимиты в качестве добровольных самоограничений. Однако официальный ответ от американцев так и не поступил», — сказал Ушаков.

